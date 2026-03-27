#<1 ... 3235323632373238 Додано: П'ят 27 бер, 2026 00:07 akurt написав: Але дуже добре, що ви так хвилюєтеся про те, щоби наші люди купили будинок в гfрному місці та за нормальні гроші.

Ви де саме купили будинок, скільки часу там до Лондона іхати?

Зупла показує що в Банглі більше семідетачет 3 бедрумів коштують в районі 300к ніж 200к, а в Лінкольні можна знайти такий же 3 бедрум будинок за 200к. Різниця в ціні між Вашими прикладами швидше в загальній площі, кількості санвузлів, площі ділянки, ремонті та в масі подібних нюансів, близькість до Лондона десь в кінці цього списку.

Живу я в Лондоні, за скліьки купив не скажу.

ПС. Англійськи електрички мають майже нічого спільного з київськими приміськими. Дехто їздить в лондон на роботу навіть за 2 години поїздом, але скоріше 1, максимум 2 дні в тиждень. IgA Повідомлень: 1280 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2026 03:17

Дуже добре, що ви орієнтуєтеся в цінах нерухомості у Великій Британії та можете підказати нашим людям, де вони можуть купити краще та дешевше.



Сподобалися ваші слова «можна знайти». Це вже другий за рахунком будинок, який ті люди купили в Лінкольні і дійсно може бути, що погано або без «клепки» в голові шукали. Не так вже і давно живуть у Великій Британії: років 15 - і можуть дійсно помилятися. Перший будинок (іпотека) продали та переїхали в той, в якому зараз і мешкають (іпотека). Як відомо, люди взагалі мають властивість робити помилки: ось і ці після Нового року продали Hоnda Civic та купили новий Lexus.

І навіщо ті хороші будинки в гарних локаціях та такі великі автівки, якщо можна знайти - або підказати людям - щось інше, або щось таке, що «не лізе ні в які воротА»…

IgA написав: Живу я в Лондоні, за скліьки купив не скажу.

Я передам сину мого колеги по роботі, щоби він не дозволяв своїй жінці їздити на роботу в Лондон, скоріше він вас послухає.

Дійсно, той факт, що «дехто їздить», тобто бажає витрачати на поїздку (себе цитую) «годину часу» (а реально 1 годину 48 - 1 годину 56 хвилин) в наш час не є розумним: он аж пан барабашов, якому в найближчі 100 років - як би не бився пиком об чавунний тейбл - «не світить» сісти в електричку з Чечеловки на Лондон - сильно збудився - та підтримує таку думку.











Поділіться, чим обумовлений ваш вибір купівлі для себе нерухомості в районі Ньюхема, і чому вибрано саме той будинок, хоча

Повідомлень: 11943 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4238 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:39 Re: Еміграція, заробітчанство Дуже в літописи не вчитувався, але купити хату де їхати на роботу потягом 2години, не рахуємо скільки ще пройти і пересадок, можна тільки якщо плануєш з неї звільнитись)) BeneFuckTor Повідомлень: 463 З нами з: 21.11.19 Подякував: 271 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:19



Бо реальність ЗОВСІМ інша.

ЧОЛОВІК працює ВЖЕ років 10 в місті Лінкольн.

Працює на посаді - не ображайтеся - яка вам - та й мені - ніколи не насниться.

(До речі свого часу - мешкаючи в Україні - він сам собі знайшов роботу за отриманим в Україні фахом).



Звісно - ви ж не сумніваєтеся - саме там собі і будинок купив.

А жінка - професіонал у своїй справі - і дійсно може відвідувати Лондон по роботі.



Як мудро зауважили вище, потяг на Лондон - це не ШРТ під Києвом, подивіться як обладнаний та фото, поєднує відпочинок, переміщення в просторі та можливість працювати з ноутбуком:

https://showmethejourney.com/travel-on/ ... -azuma-uk/



Повідомлень: 11943 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4238 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:31 Re: Еміграція, заробітчанство Frant написав: " Існує істина, яку нашому, досі незрілому суспільству, чомусь так важко прийняти:



хто проти ТЦК - той є останньою мраззю.



Ми платимо непомірну ціну, щоб стримувати навалу необільшовіків і якщо ти не задяіний у оборонному процесі, або на виробництві зброї та засобів для функціонування сил оборони, то ти кончена і безчесна мразь.



Це вже максимально “чистий” приклад жорсткої пропагандистської риторики. Тут майже немає аргументів, тільки ярлики + емоційний тиск + дегуманізація. Розберемо чітко 👇



🔴 1. Абсолютний наратив (“чорно-білий світ”)

👉

“хто проти ТЦК — той мразь”



Суть:



немає градацій

немає нюансів

немає права на іншу позицію



👉 тільки:

“правильні”

“вороги”



Це класичний binary framing (або-або без середини)



🔴 2. Дегуманізація (екстремальний рівень)

👉



“мразь”

“паразит”

“існування без сенсу”



Що відбувається:

👉 людину перестають сприймати як людину



Навіщо:



виправдати агресію

прибрати емпатію

створити моральний дозвіл на жорстке ставлення



🔴 3. Моральний абсолютизм

👉

“якщо ти не залучений → ти безчесний”



Маніпуляція:



складна реальність → до одного критерію

ігноруються:

стан здоров’я

обставини

інші форми внеску



👉 формується єдина “правильна” модель поведінки



🔴 4. Колективна вина + примус через сором

👉



“ти нічого не робиш → ти винен”



Ефект:

тиск через почуття провини

спроба змусити “стати правильним”



Це те, що ми вже бачили:

👉 guilt-shaming як інструмент мобілізації



🔴 5. Деградація цінності людини

👉

“твоя цінність навіть не нульова”



Це дуже сильний маркер.

Чому:

👉 це не просто критика поведінки

👉 це заперечення цінності існування людини



🔴 6. Спрощення складної системи

👉

“або ти в оборонці → або ти паразит”



Маніпуляція:

вся економіка, соціум, підтримка → ігноруються

лишається тільки один вимір цінності

🔴 7. Апеляція до страху і загрози



👉

“ми платимо непомірну ціну”

Це правда як факт (війна), але:



як використовується:

👉 щоб:

виправдати радикальні судження

“закрити” дискусію



🔴 8. Делегітимізація інакодумців



👉 будь-яка позиція “проти ТЦК” автоматично:

не просто інша думка

а моральний злочин

🧠 Коротко



Цей текст — це:

чорне-біле мислення

повна дегуманізація

колективна вина

моральний шантаж

звуження цінності людини до 1 функції

🔥 Найважливіше



Це вже не просто пропаганда, а:

👉 мова, яка готує ґрунт для соціального насильства



Бо коли:



“людина = паразит”

→ далі дуже легко перейти до:

“з паразитами треба щось робити”

⚖️ Нюанс (дуже важливий)



Тут може бути:



сильна емоція

злість

біль



Але:

👉 форма подачі = класичні радикалізаційні патерни



Якщо коротко:

👉 це вже не просто “пропаганда”, а екстремально токсична спрощена модель світу з дегуманізацією



Повідомлень: 10580 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1502 раз. Подякували: 1926 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2026 19:41 Frant написав: Новини про еміграцію.

Бігунців вже повертають назад, а на кордоні їх чекають!



Завжди так . Заїжджаючих пробивають зразу по Базі Оберіг . Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2597 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2026 05:48 Re: Еміграція, заробітчанство

Что это было не совсем понял, в новостях сегодня сказали примерно такое.

"Из США в Украину были депортированы на самолете через Польшу мужчины, граждане Украины, призывного возраста. В самолете они летели в наручниках, по прибытии в Польшу были доставлены на украинско-польскую границу и переданы украинским силовым службам".

Что это было?

Удаленная бусификация?

Или утка? rjkz

Повідомлень: 18360 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8873 раз. Подякували: 5625 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2026 06:01

Что это было не совсем понял, в новостях сегодня сказали примерно такое.

"Из США в Украину были депортированы на самолете через Польшу мужчины, граждане Украины, призывного возраста. В самолете они летели в наручниках, по прибытии в Польшу были доставлены на украинско-польскую границу и переданы украинским силовым службам".

Что это было?

Удаленная бусификация?

Це правда, пане, Rjkz.

Втікачів повернули в Україну,і згідно її законів, військовозобов'язаних, зразу ж повели в ТЦК.



Ви можете розказувати нам про сталіністів, про фошистів, але в будь якій демократичній країні влада зробила би те ж саме. Тим більше, що ви двома руками топили за прихід до влади зе- і його "слуг".

Це початок.

Процес буде йти далі, незважаючи на вереск і крики бігунців-ухилянтів.

