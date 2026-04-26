#<1 ... 3279328032813282> Додано: Нед 26 кві, 2026 11:38 Про США правда.

Я два тижні якось жив у приватній оселі на березі Тихого океану, яку мені надали в безоплатне користування справжні американці - глуха огорожа 2,5 метри навкруги, так була повна біда:

- палити цигарки (я тоді палив) у власному дворі НЕ можна - дим може почути сусід.

- припаркувати своє авто так, щоби на бордюрі було видно хоч 4 дюйми бордюра сусіда не можна;

- палити на вулиці біля свого двору та навпроти свого двору не можна.

- підійти до сусіда та подивитися як він ремонту свій раритетний JEEP часів Другої світової війни - НЕ можна.



Правда. Так збоченці і живуть...



Тому в мене зараз все можна.

Взагалі в США з цієї точки зору - діють значно жорсткі обмеження, ніж в Європі. Європа - добра та мила, патріархальна та тиха... akurt

Повідомлень: 12032 З нами з: 12.02.09
Додано: Нед 26 кві, 2026 12:52

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает... В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

Ой, только не надо про Детройт.

В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.

Правда, почти все они уже непригодны для проживания.

Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.

Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.

Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым. Ой, только не надо про Детройт.Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.



І ці "непродані будинки" і "непридатні будинки" вважаються соціальним житлом, їх цілі квартали, в них живуть люди

Додано: Нед 26 кві, 2026 14:00
А де жити, коли закінчаться гроші на комуналку і оплату податків на власність, а на "підвал" спочатку накладуть арешт за борги, а потім продадуть на аукціоні?

А где жить, когда закончатся деньги на коммуналку и оплату налогов на собственность, а на "подвал" сначала наложат арест за долги, а потом продадут на аукционе?

А де жить, якщо не стане доходу платить за оренду? Тільки не треба оце, що закони дадуть рік-два-тридцять безперешкодно жити в орендному і не платити. Інфантильне ставлення. Не дадуть.

Зато якщо виплатиться іпотека, буде своя власність.

А оця відмова від свого - нав'язана пропагандою штука, щоб люди несли свої кошти у фонду, і цим фінансували життя топ-1% фінансістів-банкірів.



shapo написав: В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.



В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в ИзраилеА легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

Добре, що є ще купа норм країн, де такого тотального цифрового контролю немає. А виділене - це взагалі жах.



Додано: Нед 26 кві, 2026 15:56
Надо. Но речь о том, что владение недвижимостью не спасает в случае отсутствия дохода и сбережений. Деньги всё равно нужны, и немало. Разве что можно недвигу продать и переселиться в аренду. Но если изначально деньги не тратить на неё, то и продавать не надо, и нести связанные с этим расходы. А рассчитывать на то, что рост стоимости недвижимости обгонит альтернативные варианты, и в таком шаге будет чисто финансовый смысл, как убедительно показал заокеанский друг, тоже не очень вариант.

Однако разумный с финансовой точки зрения сценарий также существует. Использовать недвигу как защиту от собственной тупости. Типа, если не вложиться, то деньги всё равно будут потрачены на крутые тачки и курорты, а недвигу просто так легко не пропьёшь. Но есть сомнения, что у людей, склонных к такому поведению, получится насобирать на первый взнос и не вылететь из графика кредитных платежей с ещё более печальными последствиями.

Спасибо Вам за разжовывание!

Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.

как жить на пенсию простому человеку? Спасибо Вам за разжовывание!Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.как жить на пенсию простому человеку? Vadim_ Повідомлень: 4875 З нами з: 23.05.14 Подякував: 660 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 16:20 Vadim_ написав: Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год. Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.

Додано: Нед 26 кві, 2026 16:20
Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.

Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав. Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, єШо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.

Додано: Нед 26 кві, 2026 16:53
Так що тут багато хто навіть проживши 35 років так і не вивчили і якось живуть у своєму гетто, ностальгуючи за СРСР

вот это мне непонятно

ЗАЧЕМ?

ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...

вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...

наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания

мне всегда были непонятны такие люди(шки)... вот это мне непонятноЗАЧЕМ?ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживаниямне всегда были непонятны такие люди(шки)...



ЛАД, на моей памяти, все-же уже начинал писать на МОве, я давно не видел его постов, может не пересекаемся.

В моей локации, к сожалению, тоже очень много ватанов "рожденныевссср" (ТМ).

С языком получилась такая штука.

Ну ладно, мы уехали до начала большой войны, мы с женой родились и выросли в тогда еще практически русскоязычном Киеве. Было такое, это факт, не кидайтесь тапками. Но попытка перейти на Мову имела временный характер. Один фактор - все-таки язык является средством межэтнического общения для выходцев из стран бссср, и это вынуждает говорить на языке. Исключение - многие выходцы из Грузии (и некоторые из Украины) говорят либо на грузинском/украинском И на Инглише.

И подход - если вы меня не понимаете, то это ваши проблемы, а не мои.

И вот со временем основная часть украинцев, которые и пытались перейти на Мову, вернулись обратно на язык, хотя и остались с проукраинской позицией.

ЛАД, на моей памяти, все-же уже начинал писать на МОве, я давно не видел его постов, может не пересекаемся.
В моей локации, к сожалению, тоже очень много ватанов "рожденныевссср" (ТМ).
С языком получилась такая штука.
Ну ладно, мы уехали до начала большой войны, мы с женой родились и выросли в тогда еще практически русскоязычном Киеве. Было такое, это факт, не кидайтесь тапками. Но попытка перейти на Мову имела временный характер. Один фактор - все-таки язык является средством межэтнического общения для выходцев из стран бссср, и это вынуждает говорить на языке. Исключение - многие выходцы из Грузии (и некоторые из Украины) говорят либо на грузинском/украинском И на Инглише.
И подход - если вы меня не понимаете, то это ваши проблемы, а не мои.
И вот со временем основная часть украинцев, которые и пытались перейти на Мову, вернулись обратно на язык, хотя и остались с проукраинской позицией.
А вот что гораздо хуже - навалом и украинцев и русских и прочих сссров с ватой в голове. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОНИ ГОВОРЯТ.

Повідомлень: 18436 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8888 раз. Подякували: 5638 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 17:00 rjkz написав: Прохожий написав: shapo написав: Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР

вот это мне непонятно

ЗАЧЕМ?

ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...

вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...

наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания

мне всегда были непонятны такие люди(шки)... вот это мне непонятноЗАЧЕМ?ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживаниямне всегда были непонятны такие люди(шки)...



ЛАД, на моей памяти, все-же уже начинал писать на МОве, я давно не видел его постов, может не пересекаемся.

В моей локации, к сожалению, тоже очень много ватанов "рожденныевссср" (ТМ).

С языком получилась такая штука.

Ну ладно, мы уехали до начала большой войны, мы с женой родились и выросли в тогда еще практически русскоязычном Киеве. Было такое, это факт, не кидайтесь тапками. Но попытка перейти на Мову имела временный характер. Один фактор - все-таки язык является средством межэтнического общения для выходцев из стран бссср, и это вынуждает говорить на языке. Исключение - многие выходцы из Грузии (и некоторые из Украины) говорят либо на грузинском/украинском И на Инглише.

И подход - если вы меня не понимаете, то это ваши проблемы, а не мои.

И вот со временем основная часть украинцев, которые и пытались перейти на Мову, вернулись обратно на язык, хотя и остались с проукраинской позицией.

А вот что гораздо хуже - навалом и украинцев и русских и прочих сссров с ватой в голове. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОНИ ГОВОРЯТ. ЛАД, на моей памяти, все-же уже начинал писать на МОве, я давно не видел его постов, может не пересекаемся.В моей локации, к сожалению, тоже очень много ватанов "рожденныевссср" (ТМ).С языком получилась такая штука.Ну ладно, мы уехали до начала большой войны, мы с женой родились и выросли в тогда еще практически русскоязычном Киеве. Было такое, это факт, не кидайтесь тапками. Но попытка перейти на Мову имела временный характер. Один фактор - все-таки язык является средством межэтнического общения для выходцев из стран бссср, и это вынуждает говорить на языке. Исключение - многие выходцы из Грузии (и некоторые из Украины) говорят либо на грузинском/украинском И на Инглише.И подход - если вы меня не понимаете, то это ваши проблемы, а не мои.И вот со временем основная часть украинцев, которые и пытались перейти на Мову, вернулись обратно на язык, хотя и остались с проукраинской позицией.

Додано: Нед 26 кві, 2026 17:04



News from France



Важлива інформація для панства про майбутнє.

Сьогодні провів 4 години за кермом чужого позашляховика - але з українськими номерами - їхали в бік кордону Франція - Іспанія. Витрати пального були від 7,7 до 8,7 літра на 100 км. Ціна А95: 1,98€ за літр.

Там - в місті з дивною назвою Saint-Jean-Pied-de-Port - зустрічаємося з українцями зі Львова: вони вже тиждень у складі львівʼян в 40 (!) осіб мандрують північчю Франції. Ну ви розумієте: Нормандія, і все таке.

Не сидиться львівʼянам вдома. Ну а завтра зранку: Іспанія…



Так ось, ми проїхали спеціально без платних доріг щоби відчути колорит Франції.

Відчули: за 4 години не зустріли в жодному містечку жодноі (!) людини.

«Нєт нігде ніхто!» церкви порожні - двері відкриті - жодного священника або прихожанина.

Я так розумію: неділя - святий день - поїли «Магре де Канар», випили бокал білого сухого, два-три рази зробили «хрю-хрю» і сплять.



Так ось, панове. В мене виникла думка, що не варто чекати ніякої допомоги від ефемерного НАТО.

Ніяке те НАТО не введе ніякі миротворчі сили.

Надія тільки на наших бійців ЗСУ та на нашу зброю. Того західні друзі в готові віддати 90 мільярдів, аби тільки їх не позбавляли «Магре Ле Канар», «Фасулє з ковбаскою» та мідій, приготованих з сиром та вином…

Ну і «хрю-хрю», а якже…



Молимося за ЗСУ. akurt

Додано: Нед 26 кві, 2026 17:06
В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.



Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:

Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).

Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.

Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.



Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.



1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %



2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400. 1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400.



Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.

Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.

Грубо говоря, что такое деньги во времени.

Они увидят только что 200+куе "заработанно".

Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:

Стоимость дома в США в золотом эквиваленте значительно снизилась за период с 2002 по 2025 год, несмотря на рост цен в долларах. Золото дорожало быстрее, чем недвижимость.

2002 год:

Средняя цена дома: около $226,700 — $232,500.

Цена золота: средняя цена составляла примерно $310 за унцию.

В золоте: типичный дом в 2002 году стоил примерно 700–750 унций золота. В начале 2000-х годов, перед пиком пузыря недвижимости, цены в золоте были крайне высоки.



2025 год:

Средняя цена дома (медианная): по разным оценкам, около $400,000 – $430,000.

Цена золота: в среднем в 2025 году золото торговалось по цене выше $3,400 за унцию.

В золоте: медианный дом в 2025 году стоил около 126 унций золота.



Итог:

В 2025 году дом в США можно было купить за значительно меньшее количество золота (в 4-5 раз дешевле), чем в начале 2000-х, так как рост цен на золото ($12,229% с 1980-х) значительно опередил рост цен на недвижимость (+$2,165% за тот же период)



Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций. Тут Вы не совсем корректно поступили к участникам форума.Не все понимают что такое %%, сложные %% и поправка на инфляцию.Грубо говоря, что такое деньги во времени.Они увидят только что 200+куе "заработанно".Я спросил ИИ сравнить цену среднего дома в США в 2002 году и 2025 в пересчете на золото и вот что он ответил:Собственно на этом и можно было-бы ставить точку в вопросе финансовой целесообразности покупки недвиги в США, но боюсь, интеллект некоторых турЫстов не способен проанализировать даже этот текст и они будут и дальше восторгаться покупками в кредит дендрофекальных конструкций. rjkz

