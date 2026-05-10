В Киеве, даже задоооолго до отъезда, я видел в новостроях только полимерные стояки канализации.
Металлопластиковый водопровод на пресс фитингах намного лучше ЛЮБОГО другого во ВСЕХ отношениях. Но тут такого нет.
Насчет оранжевого цвета - среди моих знакомых, среди которых есть как приверженцы его так и противники, нет особо противоречий касательно необходимости лишения ирана ядерного будущего в плане вооружений.
Есть разночтения КАК это делать и у противников нарцисса большие претензии к тому что вся эта операция была абсолютно не продумана и не подготовленна.
И скорей всего предшественники не решались на этот шаг именно потому что понимали всю сложность и непредвиденность задачи.
Нарцисс-же отменил не работающий договор барака, но фактически сейчас для себя видит "победой" уже заключения нечта аналогичного.
Причем иранцы как на договор барака положили большой болт так положат и на то что подпишут с рыжим.
Причем подписать они готовы что угодно, а вот материалы передавать не согласны.
Кстати, про бульдозер - Вы у Каспарова переняли? Я в чем-то с ним (и с Вами) согласен.
Только ведь не факт, что то, что устроит в конечном счете бульдозер, будет именно то, что хоть как-то устроит Израиль.
А насчет Украины я полностью согласен.
Конечно взгляд из Украины на странные междусобойчики между бульдозером и пуйлом довольно странны на фоне разрыва отношений с цивилизованными странами.
На моих объектах в Киеве,а они меньше 25 этажей не были,межэтажные стояки канализации были только чугунные хотя,возможно,где-то заказчик и склонил проектировщика к другому решению - все равно без взяток объекты не велись и не сдавались,а экономия существенна.
Водопровод предпочитали делать из полипропиленовых труб,металлопластик был не в ходу.
Что касается роли Трампа для Израиля,то при любом развитии событий он сделал несравненно больше,чем его предшественники последние 30 лет сдававшие интересы США и Израиля совершив впервые в истории совместную антииранскую операцию.
Оставить ситуацию как есть подписав ничего не значащую бумажку с Ираном ему сейчас не даст не Израиль,а его кошельки из персидских монархий увидевших с кем они имели дело через пролив и понявшие ,что их райской жизни может очень быстро прийти конец.
Да и урон нанесенный в ходе войны очень существенен и для Ирана,и его прокси в Ливане и Газе хотя за последние заплачено и продолжают платить еврейской кровью.
Израиль до сих пор сам решал свои проблемы,а США в лице Обамы и Байдена только ставили ему палки в колеса,поэтому продолжат решать и без Трампа ибо это экзистенциальная угроза которую после 07.10.23 осознали большинство израильтян также, как украинцы после 24.02.2022