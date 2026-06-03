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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2026 21:20
Water написав: Хомякоид написав: Water написав:
Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Я себе добре бачу.
Де саме?
Це Schwarzarbeit з відповідними штрафами як для виконавця, так і для наймача.
Вьі нє понімаєтє! Єта — другоє
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Додано: Сер 03 чер, 2026 21:23
Хомякоид написав: flyman написав:
В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти"
Я через раз розраховуюсь 50 і 100 евровими курюрами в супермаркеті. Ніхто на мене не дивиться як на потенційного ганстера.
І банкомат видає 50 і 100 євровими купюрами якщо більше 50 євро знімаєш.
Хомякоид пісатєль, нє чітатєль: 200 і 500 це не 50 і 100 ойробанкноти
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Додано: Сер 03 чер, 2026 21:28
Water написав: Хомякоид написав: Water написав:
Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Я себе добре бачу.
Де саме?
Це Schwarzarbeit з відповідними штрафами як для виконавця, так і для наймача.
Ще раз для тих хто в танку.
Браконьєрити в центрі міста або кидатись камінням по червонокнижним звірям мені в голову навіть ніколи не приходило. Тим паче в інших країнах що негативно сформує уяву про українців в цілому.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 21:43
Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав:
Я себе добре бачу.
Де саме?
Це Schwarzarbeit з відповідними штрафами як для виконавця, так і для наймача.
Ще раз для тих хто в танку.
Браконьєрити в центрі міста або кидатись камінням по червонокнижним звірям мені в голову навіть ніколи не приходило. Тим паче в інших країнах що негативно сформує уяву про українців в цілому
.
Я зрозумів без пояснень. Читайте те, що ви самі написали.
Тобто, штрафи тисяч по 50 з кожної мордилиця для вас ніщо і ніякої негативної уяви про українців в цілому
у вашому випадку не йдеться. Ви так це розумієте.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 21:57
Water написав:
Я зрозумів без пояснень. Читайте те, що ви самі написали.
Тобто, штрафи тисяч по 50 з кожної мордилиця для вас ніщо і ніякої негативної уяви про українців в цілому
у вашому випадку не йдеться. Ви так це розумієте.
Ні, я не чув щоб перевіряли приватні будинки там де робляться нерегулярні кількадені ремонтні роботи. Справки я наводив і не з одного джерела і не в одному місті.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 22:11
Хомякоид написав: Water написав:
Я зрозумів без пояснень. Читайте те, що ви самі написали.
Тобто, штрафи тисяч по 50 з кожної мордилиця для вас ніщо і ніякої негативної уяви про українців в цілому
у вашому випадку не йдеться. Ви так це розумієте.
Ні, я не чув щоб перевіряли приватні будинки там де робляться нерегулярні кількадені ремонтні роботи. Справки я наводив і не з одного джерела і не в одному місті.
Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Будівельні роботи без рахунку це 100% в чорну.
Через Minijob, або як Nachbarschaftshilfe будівельні роботи не оформлюються.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 22:23
Water написав: Хомякоид написав: Water написав:
Я зрозумів без пояснень. Читайте те, що ви самі написали.
Тобто, штрафи тисяч по 50 з кожної мордилиця для вас ніщо і ніякої негативної уяви про українців в цілому
у вашому випадку не йдеться. Ви так це розумієте.
Ні, я не чув щоб перевіряли приватні будинки там де робляться нерегулярні кількадені ремонтні роботи. Справки я наводив і не з одного джерела і не в одному місті.
Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Будівельні роботи без рахунку це 100% в чорну.
Через Minijob, або як Nachbarschaftshilfe будівельні роботи не оформлюються.
Ніхто не буде перевіряти приватні будинки де робиться кількадений ремонт з дотриманням всіх норм по часу проведення робіт.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Сер 03 чер, 2026 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 22:26
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти"
Я через раз розраховуюсь 50 і 100 евровими курюрами в супермаркеті. Ніхто на мене не дивиться як на потенційного ганстера.
І банкомат видає 50 і 100 євровими купюрами якщо більше 50 євро знімаєш.
Хомякоид пісатєль, нє чітатєль: 200 і 500 це не 50 і 100 ойробанкноти
А оце , яке ти навмисно «забув» включити в цитату:
flyman написав:
якщо сотка кешем - потенційний гангстір
.
писав чітатєль, пісятєль, чи колектив авторів обліківки «flyman”?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 03 чер, 2026 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 22:36
Хомякоид написав: akurt написав:
Пан M-Audio
як завжди, має рацію.
Знаю про такий випадок серед «наших: людина прийшла на співбесіду для отримання громадянства в США.
Все «чисто». Але раптом вилазить жорсткий неприємний катасторофічний факт: 2 роки тому він проїхав на авто мимо школи, там був знак «25» (миль на годину), а його поліція зупинила тоді - давно - на швидкості «32». Був протокол і був штраф.
Ось і попросили пояснити, чи хотів він нанести школярам шкоду, чи були інші злочинні
наміри?
Ледве відбився. Молов від відчаю щось про те, що сонце несподівано засяяло в очі в цей час доби, в нього сльози несподівано пішли з очей, і він не помітив знак, тобто злочинних намірів не було.
Мені при прийманні документів на громадянство в Німеччині сказали що перевищення швидкості не впливає ніяким чином на розгляд заявки на громадянство.
Були в цей час перевищення, платив штрафи, разів 5 мабуть по мілкоті (до 20 км.год)
Видали громадянство, ніхто нічого не сказав про штрафи.
Щось в США доволі жорстоко з цим.
А побачив, було біля школи випадок. Можливо в цьому причина.
Это не 100%, ходят разные версии, раньше, чтобы потерять гринкарту, надо было в плане вождения здорово накосячить - 3 задержания по алко или нарко воздействием, умышленное агрессивное ДТП, убегание от полиции и тп. И то было не факт.
Сейчас, по некоторым источникам, достаточно 1 раз попасться под воздействием.
Но это хоть как-то можно понять, но...не остановиться когда стоит школьный автобус со знаком СТОП и/или мигающими сигнальными огнями.
Это-то - неумышленно, разное бывает. Я еще понял-бы если-бы такое имело последствия. Но просто проехать по невниманию или если какие-то обсточтельства.
Вроде, собираются ввести еще и 10 летний испытательный срок на полученное гражданство. То смогут лишать.
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