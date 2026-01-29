Додано: Сер 03 чер, 2026 23:50

prodigy написав: ЛАД написав: Дронами 2020 оно и было практически не реально. Дронами 2020 оно и было практически не реально.



проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г? проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?

боевыми действиями



Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році



https://www.youtube.com/watch?v=Nlb9HNGChlI



During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:



Destroyed: 146Damaged: Captured: 103



Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)



большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе .....турецькі знищилиу 2020роцібольшинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе

За оцінками оглядача Oryx, за час бойових дій з Bayraktar TB2 азербайджанським військовим вдалось вивести з ладу[47]:



119 одиниць бронетехніки (з них 90 — різні модифікації Т-72 );

132 гармат або гаубиць;

....

Не следил зав ходе той войны.Не знаю, откуда вы берёте данные, но вот что пишет укр. Вики:Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр. И это "За оцінками".И не знаю ничего об армянской ПВО.И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів»", т.е. основная часть была закуплена уже при Зе. Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО".И я хорошо помню эйфорию по поводу Байрактаров, вплоть до того, что детей так называли. Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать.Дроны 2020 были мало на что способны. Хотя благодаря неожиданности и непривычности для войск были попервоначалу эффективны.И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу.И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности" меня бы здесь с дерьмом смешали.