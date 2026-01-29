Додано: Чет 04 чер, 2026 00:01

prodigy написав: ЛАД написав: Дронами 2020 оно и было практически не реально. Дронами 2020 оно и было практически не реально.



проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г? проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?

за боевыми действиями

Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році



https://www.youtube.com/watch?v=Nlb9HNGChlI



During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:



Destroyed: 146Damaged: Captured: 103



Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)



большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе турецькі знищилиу 2020роцібольшинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе

За оцінками оглядача Oryx, за час бойових дій з Bayraktar TB2 азербайджанським військовим вдалось вивести з ладу[47]:

119 одиниць бронетехніки (з них 90 — різні модифікації Т-72 );

132 гармат або гаубиць;

61 одиницю реактивної артилерії (БМ-21 «Град»);

їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевості

Не следилв ходе той войны. Зачем бы мне это было нужно?Не знаю, где вы берёте данные.Но вот что пишет укр Вики:Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр.При том, что аккуратно написано: "За оцінками".При этом я не знаю состояние армянской армейской ПВО.И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены Украиной в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання", т.е бОльшая часть была закуплена уже при Зе.Подготовка специалистов была начата на 3-месячных курсах только "У вересні 2019 року".Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО".Однако "Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється".Дроны 2020 были ещё не особо пригодны к массовому применению.Их первоначальный успех объясняется новизной и необычностью/непривычностью для армий.Хорошо помню эйфорию 2020 по поводу Байрактаров. Вплоть до того, что в их честь называли детей. И тогда, вроде, договаривались с Байрактаром о создании завода по их производству в Украине.Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать.Вы не задумывались, почему?И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу.И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности", меня бы здесь с дерьмом смешали.По ходу написания перекуривал на балконе. Имел "удовольствие" наблюдать несколько вспышек. Но далеко, звука не было слышно.