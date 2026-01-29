трамп грає у гольф.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 22:24
Додано: Сер 03 чер, 2026 22:28
У нас таких мало?
Не буду указывать пальцем.
И мало таких, кого не вытянули? Просто потому, что не смогли.
А чего вдруг безкоштовно?
Ну, вероятно, для мобилизованных не будет таких единовременных выплат, а будут только зарплаты, как у нас. Но это не безкоштовно. Как и у нас.
У нас тоже проще пойти на Конча-Заспу, но не идут.
Почему вы ожидаете, что там будет иначе?
P.s. Где-то хорошо прилетело. Громко.
Додано: Сер 03 чер, 2026 23:26
ну це як завжди, народ бідкається, влада розводить руками а трамп грає в гольф.
Додано: Сер 03 чер, 2026 23:50
del
Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 00:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2026 00:01
Не следил за боевыми действиями в ходе той войны. Зачем бы мне это было нужно?
Не знаю, где вы берёте данные.
Но вот что пишет укр Вики:
Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр.
При том, что аккуратно написано: "За оцінками".
При этом я не знаю состояние армянской армейской ПВО.
И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены Украиной в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання", т.е бОльшая часть была закуплена уже при Зе.
Подготовка специалистов была начата на 3-месячных курсах только "У вересні 2019 року".
Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО".
Однако "Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевості".
Дроны 2020 были ещё не особо пригодны к массовому применению.
Их первоначальный успех объясняется новизной и необычностью/непривычностью для армий.
Хорошо помню эйфорию 2020 по поводу Байрактаров. Вплоть до того, что в их честь называли детей. И тогда, вроде, договаривались с Байрактаром о создании завода по их производству в Украине.
Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать.
Вы не задумывались, почему?
И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу.
И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности", меня бы здесь с дерьмом смешали.
По ходу написания перекуривал на балконе. Имел "удовольствие" наблюдать несколько вспышек. Но далеко, звука не было слышно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 00:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 чер, 2026 00:35
Ирина, на форуме "власть поменялась"?
Хамский пост viewtopic.php?p=5959545#p5959545 остался, а мой достаточно приличный ответ удалён.
Додано: Чет 04 чер, 2026 01:12
Шаман, вы что-то рассказывали, что я "нагнетаю"?
Т.е. наша Конституция "є викликом культурній безпеці"?
Во как интересно!
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