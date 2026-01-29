Додано: Чет 04 чер, 2026 23:45



Но обстрелы Лукьяновского рынка (или Барабашки с Эпицентром в Харькове) точно не дают ничего кроме психологического эффекта.







почему вы прицепились к совершенно понятной фразе, что Грипены не заменяют солдат. Эта фраза совершенно не подразумевает, что Грипены не нужны.







Кстати, примеры fox767676





А ви з тих, хто думає що цілять саме по ринку та епіцентру?)Я не заперечую, що є цілеспрямовані удари по великим складам чи логістичним компаніям, але все ж в районі Лукʼянівки багато років пробують поцілити зовсім не по ринку))Ви ж мабуть читали (це було і в цій темі) що зараз з обстрілами намагаються боротись за допомогою широкопрлосноі РЕБ: що не збивають, то хоч відводять від точки прицілювання.Бо вона в корні помилкова в тому вигляді як вона прозвучала. Як треба розуміти її , і як вона звучить насправді , здається вже ж розібралися. Навіть Хантер (ви он мені Сибаріта в приклад ставите , ловіть відповідь 😅) зрозумів відразу і погодився.Я його зараз не читаю уважно. Він зараз перетворюється в Барабашова : хвороблива маячня. Хоча база розумова на порядок вища.Я бачу ключові хамські слова, тицяю «скарга» і ігнорую текст . Поки він не поправить психічне здоровʼя, там ні читати, ні дискутувати нема сенсу.У мене навіть пара особистих висить невідкритих і непрочитаних від нього. Хворих НЕ ЛІКАРЮ нема сенсу читати. І це не образа, це тимчасовий (але виліковний) факт.