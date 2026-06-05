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#<1 ... 3347334833493350 Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41 BIGor

По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,





Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19259 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2616 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:01 BIGor написав: По друге - є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ. - є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ.

Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія. Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія. M-Audio Повідомлень: 3706 З нами з: 23.03.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:12 Hotab написав: BIGor

По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,





Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна. Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.

Звичайно не синхронні. ЧГ - то інший варіант, вони вже майже однією ногою в ЄС. Звичайно не синхронні. ЧГ - то інший варіант, вони вже майже однією ногою в ЄС. BIGor

Повідомлень: 10687 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1530 раз. Подякували: 1951 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:41 Water написав: rjkz написав: Water написав: Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну. Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну.



Я не про Германию Я не про Германию

А мова йшла саме за Німеччину.

Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

Повісить полку це будівельні роботи?

На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.

Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні. А мова йшла саме за Німеччину.Повісить полку це будівельні роботи?На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.



Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.

Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.

В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.

На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).

От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.

Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.

Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.

Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.

Тогда что нарушил именно Хомякоид?

Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.

В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.

А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.

Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.

Но об этом ведь не упоминалось. Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.Тогда что нарушил именно Хомякоид?Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.Но об этом ведь не упоминалось. rjkz

Повідомлень: 18576 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8928 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:09 airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав: Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.

«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста



Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.



Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально. Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возрастаЕвросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.

Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.

Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0. Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.

Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною. Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною.



Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?

Не можна! "То святе"! Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?Не можна! "То святе"! rjkz

Повідомлень: 18576 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8928 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3347334833493350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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