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#<1 ... 3349335033513352> Додано: Суб 06 чер, 2026 06:54 Bolt написав:

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎



Той Володимир не приховував свою точну адресу.

Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.

Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.



Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.



Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? Той Володимир не приховував свою точну адресу.Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? akurt

Повідомлень: 12149 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4378 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 07:11 akurt написав: Bolt написав:

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎



Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.

А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.

Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.



Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.



Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?

35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.

Ні, з новыми сусідами ще не було.

Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків 35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.Ні, з новыми сусідами ще не було.Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків Bolt Повідомлень: 3923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:05 rjkz написав: Water написав: rjkz написав: Я не про Германию Я не про Германию

А мова йшла саме за Німеччину.

Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

Повісить полку це будівельні роботи?

На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.

Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні. А мова йшла саме за Німеччину.Повісить полку це будівельні роботи?На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.

В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.

На лекгие отделочные таких ограничений нет.

Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.

Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.

Тогда что нарушил именно Хомякоид?

Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.

А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.

Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.

Но об этом ведь не упоминалось. В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.На лекгие отделочные таких ограничений нет.Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.Тогда что нарушил именно Хомякоид?Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.Но об этом ведь не упоминалось.

Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?

Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.

Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.

Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.

А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.

UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед. Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед. Востаннє редагувалось Water в Суб 06 чер, 2026 09:35, всього редагувалось 1 раз. Water Повідомлень: 4278 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:19 Water написав: Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.

Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.



Water написав: Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Це ваші проблєми.



Water написав: прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠

Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.Це ваші проблєми.Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. won Повідомлень: 341 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:34 won написав: А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.

Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь. Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь. Water Повідомлень: 4278 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:34 won написав: Water написав: Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.

Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.



Water написав: Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Це ваші проблєми.



Water написав: прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠

Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.Це ваші проблєми.Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.



Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.

Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести. Хомякоид Повідомлень: 2949 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3297 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:40 Хомякоид написав: Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?

Без виплати податків державі, як в Україні?

А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?

Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений. тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?Без виплати податків державі, як в Україні?А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений. Frant

Повідомлень: 23389 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:40 Хомякоид написав: won написав: Water написав: Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.

Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.



Water написав: Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Це ваші проблєми.



Water написав: прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠

Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.Це ваші проблєми.Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.

Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.

Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести. Я неодноразово запитував,на невеликі роботи як людям зручно.В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести.

Все вірно ви пишете, всі наймають будівельників. Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід. Все вірно ви пишете,. Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід. Water Повідомлень: 4278 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 09:42 Frant написав: Хомякоид написав: Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно? тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?

Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали. Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали. Water Повідомлень: 4278 З нами з: 06.03.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 10:04 Water написав: Frant написав: Хомякоид написав: Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно? тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?

Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали. Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали.

Навіть якщо найняти на дві години якогось цигана, щоб гілки обрізав в саду - треба укладати договір і платити податок в казну ФРН?

Наші люди до такого не звикли)))) Навіть якщо найняти на дві години якогось цигана, щоб гілки обрізав в саду - треба укладати договір і платити податок в казну ФРН?Наші люди до такого не звикли)))) Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 чер, 2026 10:10, всього редагувалось 1 раз. Frant

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