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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 06 чер, 2026 06:54
Bolt написав:
Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎
Той Володимир не приховував свою точну адресу.
Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.
Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.
Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.
Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?
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akurt
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Додано: Суб 06 чер, 2026 07:11
akurt написав: Bolt написав:
Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎
Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.
А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.
Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.
Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.
Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?
35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.
Ні, з новыми сусідами ще не було.
Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків
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Bolt
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:05
rjkz написав: Water написав: rjkz написав:
Я не про Германию
А мова йшла саме за Німеччину.
Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?
Повісить полку це будівельні роботи?
На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.
Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.
В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.
На лекгие отделочные таких ограничений нет.
Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.
Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.
Тогда что нарушил именно Хомякоид?
Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.
А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.
Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.
Но об этом ведь не упоминалось.
Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?
Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.
Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.
Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.
А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.
UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед.
Востаннє редагувалось Water
в Суб 06 чер, 2026 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:19
Water написав:
Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.
Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.
Water написав:
Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Це ваші проблєми.
Water написав:
прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,
Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠
Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:34
won написав:
А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.
Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:34
won написав: Water написав:
Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.
Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.
Water написав:
Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Це ваші проблєми.
Water написав:
прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,
Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠
Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.
В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.
Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести.
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Хомякоид
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:40
Хомякоид написав:
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.
тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?
Без виплати податків державі, як в Україні?
А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?
Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:40
Хомякоид написав: won написав: Water написав:
Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.
Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.
Water написав:
Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Це ваші проблєми.
Water написав:
прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,
Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠
Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників
на невеликі роботи як людям зручно.
В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.
Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести.
Все вірно ви пишете, всі наймають будівельників
. Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:42
Frant написав: Хомякоид написав:
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.
тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?
Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 10:04
Water написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.
тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?
Можна, поки не піймають. Потім починаються сльози- аминезнали.
Навіть якщо найняти на дві години якогось цигана, щоб гілки обрізав в саду - треба укладати договір і платити податок в казну ФРН?
Наші люди до такого не звикли))))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 06 чер, 2026 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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