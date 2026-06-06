Та то звісно вам з москальщини відніше.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:07
Та то звісно вам з москальщини відніше.
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:08
Московія в буй мені не впала, як і євросовок з тупими чиновниками і такими, як ви, фанатичними житлянами. Кращіх сусідів маю. Звісно, найкращі - це зовсім без сусідів, але це треба гарну місцину хапнути, а це нині важко.
Вам поставили питання; дайте відповідь, будь-ласка:
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:09
Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:11
А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:17
З чого почалась розмова? Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник. Потім ви підтягнулись з розповідями як вам гарно жить на москальщини без сусідів поруч, для будівництва будинку ви привезете купу молдаван-родичів, які будуть у вигляді волонтерів будувать і пісні співать.
Я відповів на ваше питання? Для чого ви відповідаєте питанням на питання?
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:25
Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?
Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву?
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28
Він не кинув тінь на українців, бо він не порушник. А обмеження ви попридумували самі, шоб вам, чіновнікам, було за шо жить.
Це ж ви відповіли ось буквально зараз питанням! А відповідати треба в черговості заданих питань. Вам було запитано: ви - чіновник? Раз так печетесь за податки. Адекватні люди не бажають платити податки.
А, і для підсліпуватих повторюю: чхати на московію, і ніколи не висловлювалось, не є і не буде бажання там жити. Як і в євросовку. Є кращі юрисдикції.
Тим часом, підбірка неоптимальних юрисдикцій: США, Канада, Австралія, Німеччина.
В принципі норм: деякі країни ЛатАму, Португалія.
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28
Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно?
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