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У підсумку світоглядної дискусії, що відбувалось на останніх декількох сторінках даної теми, сформовано такі висновки: Люди не бажають мати нічого спільного з державою (а це - апарат монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити. Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ані сам апарат, ані власне податки кращими і бажанішими для тих людей, кого змушують.
Хто це заперечує - або сам представник апарату насилля (тобто чиновник або силовик), або ж живе в дуже рожевих окулярах.
Хомякоид написав:Масово так роблять. Мене місцеві навчили. В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти. Хто пише інше відірваний від життя.
Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте? Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно. Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.
won написав:Люди не бажають мати нічого спільного з державою. Люди не бажають платити податки.
Люди це хто? Конкретно. Моя порада пану(щоб не казать куди йому йти)- потрібно більше зароблять, бажано офіційно.
Просто реальний пздц. Нє, живи як ти там вирішило і наскільки дозволяє совість і каральний апарат держави , хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податки. Але настільки обнагліти, що дорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник», це вже просто за межею. Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос?
Water написав:Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?
А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.
Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно?
Вільнолюди - вони такі. Два дня назад подібна вільнолюдина, яка ігнорувала правила дорожнього руху (вони ж не дозволяють швидко їздити в місті), вбила своїм "мерседесом" 4-х чоловік на виході з підземного переходу.
Тут це дозволяється. Народ вільнолюдей і анархістів.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Але взагалі-то він же погодився за домовленістю виконати певну роботу. І пошкодився він сам - то це його, працівника, вина! Ало! Да, замовник нічого і не повинен йому оплачувати зверх того, що було обумовлено за роботу. То тепер ще ж і робота не дороблена. З чого ти взяв, шо я йому маю шось доплатить? Він роботу не доробив, тепер ще й не скоро доробить - це він мені винен, якщо вже все переводити в товарно-грошові відносини. Але не всі такі бездушні, як чиновники.
Але скоти-чинуші все хочуть грошей за ліцензії, страховки і прочу беліберду (це не ваше діло, скоти - наші цивільно-правові відносини) - то якщо визвати скору до себе додому, то ше і поліція може прийти, і потом - податкова... Того так, в сучасному світі (скотному дворі) чинуші самі штовхають замовника на те, шоб виставити виконавця за двері. Бо подонки, от хто такі і держава, і чинуші.
Hotab написав:хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податки
дорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник»
Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос?
По-перше, хотіти ніхто ніколи й не примушував. Примушують власне платити. І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити. Але ідейно бажати платити податки - це треба бути несповна розуму.
По-друге, дорікаю не тим, хто платить, а тим, хто захищає ідею, що людина реально має державі з доброї волі і доброго дива одщипувати од своїх доходів. Бо чиновники і іже з ними повиздихають з голоду.
По-третє, гниди - це ті, хто яро захищає державу і чиновників. З таких же гнидів в своє врем'я набирали в нквд, в продовольчі комісії при голодоморі, в поліцаїв у війну. Нічого, розплата їх нерідко наздоганяла.
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Масово так роблять. Мене місцеві навчили. В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти. Хто пише інше відірваний від життя.
Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте? Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно. Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.
Дайте посилання де друг дитинства, або сусід, не може виконувати будівельні роботи.
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
Ви повністю відірвані від життя в Німеччині.
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Water написав:Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
+++ І слава богу, шо не платять цим бюргофюрерам податки. Даже якщо їх і не треба платити.