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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05

  won написав:
  Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07

Re: Еміграція, заробітчанство


Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність


Угу-угу
А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.
«Тільки не я»,- закричав won!
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:11

  Hotab написав:

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність


Угу-угу
А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.
«Тільки не я»,- закричав won!

В Німеччині? Хто викликав, або страховка будинку, чи що там горить, або самі, якщо без страховки.
Швидка ще доведи що людина не могла сама доїхать до шпиталю, а викликала швидку. Там ще й хелікоптер можна викликать, не тільки авто.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13

  Water написав:Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.


Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13

  Water написав:
  won написав:
  Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.

Я ж і кажу: чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.
Гади.
І таким бездушним чинушам ше й податки платить? Дзуськи. Хай євросовок і його чинуші виздихає разом зі своїми арабами, яких купу вже напустив собі.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17

  Water написав:
  won написав:
  Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.


Щось ви зовсім заплутались. В кожного в Німеччині який знаходиться офіційно є медична страховка ? Які 800 євро ?
Хомякоид
 
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  #<1 ... 3353335433553356
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