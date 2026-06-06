Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3353335433553356 Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05 won написав: Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс. Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс. Water Повідомлень: 4290 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07 Re: Еміграція, заробітчанство

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність





Угу-угу

А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.

«Тільки не я»,- закричав won! Угу-угуА хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.«Тільки не я»,- закричав won! Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:11 Hotab написав:

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність





Угу-угу

А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.

«Тільки не я»,- закричав won! Угу-угуА хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.«Тільки не я»,- закричав won!

В Німеччині? Хто викликав, або страховка будинку, чи що там горить, або самі, якщо без страховки.

Швидка ще доведи що людина не могла сама доїхать до шпиталю, а викликала швидку. Там ще й хелікоптер можна викликать, не тільки авто. В Німеччині? Хто викликав, або страховка будинку, чи що там горить, або самі, якщо без страховки.Швидка ще доведи що людина не могла сама доїхать до шпиталю, а викликала швидку. Там ще й хелікоптер можна викликать, не тільки авто. Water Повідомлень: 4290 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13 Water написав: Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме. Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.



Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.

Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.

Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.

Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.

Всіх все влаштовує. Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.Всіх все влаштовує. Хомякоид Повідомлень: 2954 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3300 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13 Water написав: won написав: Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс. Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.

Я ж і кажу: чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.

Гади.

І таким бездушним чинушам ше й податки платить? Дзуськи. Хай євросовок і його чинуші виздихає разом зі своїми арабами, яких купу вже напустив собі. Я ж і кажу: чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.Гади.І таким бездушним чинушам ше й податки платить? Дзуськи. Хай євросовок і його чинуші виздихає разом зі своїми арабами, яких купу вже напустив собі. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17 Water написав: won написав: Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.

Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс. Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.



Щось ви зовсім заплутались. В кожного в Німеччині який знаходиться офіційно є медична страховка ? Які 800 євро ? Щось ви зовсім заплутались. В кожного в Німеччині який знаходиться офіційно є медична страховка ? Які 800 євро ? Хомякоид Повідомлень: 2954 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3300 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3353335433553356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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