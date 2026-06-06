|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:37
Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав:
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
Ви відірвані від життя.
Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.
Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.
Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4293
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:41
Хомякоид написав:
Субота в Німеччині рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи
підтверджую. З слів моїх декількох знайомих-біженок- саме так.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23394
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05
Water написав:
Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2956
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3301 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 06 чер, 2026 15:25
Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.
ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23394
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 чер, 2026 15:28
won написав:
чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.
Гади.
І таким бездушним чинушам ше й податки платить?
з українськими чиновниками середньої та вищої ланки - так, найперші злодії. Але ж іншої держави у нас немає.
won написав:
як і євросовок з тупими чиновниками і
А чим завинили перед вами європейські чиновники?
Вони точно не злодії.
Все таки, пане Won - ви ідейний анархіст-вільнолюдина, чи просто малоосвічений жадібний заздрисний жмот
, який хоче обкрадати свою державу, як це прийнято в Московії та її сателітах?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23394
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 чер, 2026 15:41
Frant написав: Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.
ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК!
Ну подібна публіка і розуміє лише кнут. Платить там, де не може не платити . Виконує лише ті правила, за які його йопнуть по самі «не балуйся». А в решті нагла і тупа вільнолюдь, яка користується слабкістю держави і невмінням загнати таке бидло в стійло.
Але найгірше не це. Воно ще і кічиться, що зуміло жити за рахунок інших: інші фінансують оборону , охорону .
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19275
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2621 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|