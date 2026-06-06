Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.
Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Бетон написав:Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.
Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу". В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267" Так що не треба узагальнювати що ніхто.
Water написав:Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства. У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи? Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
Яка Schwarzarbeit ? Друг дитинства допоміг в роботі. Робота нерегулярна, однодена. Не може бути ?
Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему. В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено. Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты. И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть. А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону.
В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну. Тому поліція і інші органи не паряться, це даремний витрачений час. Поліція і Zoll ловить нелегалів на великих будівництвах. Є багато відео.
Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній. Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче. Але там де є прогалини, користуються по повній.