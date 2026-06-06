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#<1 ... 3353335433553356 Додано: Нед 07 чер, 2026 05:15 Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19276 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 06:14 Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".

В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267 "

Так що не треба узагальнювати що ніхто. Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справиТак що не треба узагальнювати що ніхто. Ой+

Повідомлень: 7419 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 07:08 rjkz написав: Хомякоид написав: Water написав: Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.

У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?

Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.



Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ?



Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.

В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.

Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.

И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.

А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону. Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону.



В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну. Тому поліція і інші органи не паряться, це даремний витрачений час. Поліція і Zoll ловить нелегалів на великих будівництвах. Є багато відео.



Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.

Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.

Але там де є прогалини, користуються по повній. В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну. Тому поліція і інші органи не паряться, це даремний витрачений час. Поліція і Zoll ловить нелегалів на великих будівництвах. Є багато відео.Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.Але там де є прогалини, користуються по повній. Хомякоид Повідомлень: 2959 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3301 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3353335433553356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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