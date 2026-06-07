Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.
Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу". В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267" Так що не треба узагальнювати що ніхто.
на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех швейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.
Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу
Hotab написав:Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу». «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми, А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок? Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»
Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу". В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267" Так що не треба узагальнювати що ніхто.
на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех
Це де? Якраз в Швейцарії планують піднять ПДВ на 0.8% для підвищення обороноздатності країни, у т.ч. кіберзахист. Що таке ПДВ думаю знаєте, але голосування коли, в 27 році? Планують з 28 піднять, якщо люди проголосують.
Бетон написав:на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех
Ні:
У Швейцарії провалили голосування за податок у 50% на спадщину багатіїв Швейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів. Пропозиція, яка мала на меті вилучати половину статків мільйонерів при передачі у спадок, не знайшла підтримки в жодному кантоні країни. За підрахунками, податок торкнувся б лише близько 2 500 осіб — це найбагатші 0,03% населення Швейцарії. https://minfin.com.ua/ua/2025/12/01/163433270/
Бетон написав:Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу
Результат так, а зниження податків то навряд при такому розкладі:
Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше. И тогда их перестанут воровать "миндичи". Мою бабулю после 50 летнего стажа не оперировали, я это сделал за свой счёт, потому что она сама виновата.
Frant написав:Тому що народ - темний. Село селом. Його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі. До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою? Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів? "Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться! Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Чому модерація тре цей пост? Вона за путіна і за Московію?
Несколько замечаний от человека переехавшего в очередной раз в жизни в другую страну. Во-первых,социальные лифты в Украине как раз есть и были,т.к.таких закрытых клубов для аристократии,в т ч.обедневшей как в Британии нет и не было и место нынешней так называемой элиты заняли не только потомки партийной номенклатуры и красных директоров,но и криминал ,и просто бывшие мнс вовремя сообразивших куда подул ветер Горбачевский перемен. Во-вторых, хотя сейчас и не принято вспоминать и потому Данилу Яневского поливают помоями за это не пытаясь публично дискутировать ,что украинцы такие же строители российской империи как и татары,немцы,шведы или великороссы. Что касается использования русского языка,то ни у кого нет монополии ни на один язык и отделившиеся от Британии колонии прекрасно пользуются языком бывшей метрополии и никаких комплексов при этом не испытывают, тем более что русский в силу имперских и прочих обстоятельств намного более развит да и в Киеве насколько помню середину 80-х когда я в нём впервые оказался его считали неприличным языком селюков. Исключение составлял Киевский университет. А всерьез воспринимать бредни кремлевского упыря можно только встав с ним на один уровень. А борьба за язык как и с памятниками это самый дешёвый и простой способ политика добиться популярности не прикладывая никаких усилий что,собственно, и происходило все годы незалежности. Что касается отъездов граждан из своих стран,то Украина отнюдь не единственная страна откуда уезжают. Уезжают и из Европы,и из Израиля,и из Австралии - люди всегда ищут где лучше. Пока разница в том,что туда в отличие от Украины ещё и приезжают,причем не только нищие индийцы и пакистанцы.
Бетон написав:Результаты выводов на финансовом форуме:
Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше. И тогда их перестанут воровать "миндичи". Мою бабулю после 50 летнего стажа не оперировали, я это сделал за свой счёт, потому что она сама виновата.
Понятно
Нет,они должны и после голосования контролировать власть чтобы она не зарывалась,а для этого нужно иметь организованное по каким-либо принципам коммюнити которого на всем постсоветском пространстве нет по определению ибо 70 лет советской власти приучили обманывать и приспосабливаться к системе власти,но не контролировать и тем более бороться с ней. И это прекрасно видно в Израиле где живёт довольно большая община бывших совков,но она единственная кто неспособен не провести свою партию в Кнессет ,ни отстаивать интересы своей диаспоры в отличие от эфиопов ,сабров, мизрахи и прочих. Что касается медицины,то и в нормальных странах надо платить за страховку ,лучше частную. А без нее будет ещё хуже чем в Украине