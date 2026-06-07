Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3355335633573358 Додано: Нед 07 чер, 2026 19:31 TUR написав: Сибарит написав: Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2. Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.

Я достаточно написал здесь

1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.

И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов. Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство 1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов.

Читал.

Поэтому эту часть сообщения и написал. Читал.Поэтому эту часть сообщения и написал. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9597 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21800 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37 rjkz

Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....

Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других). TUR

Повідомлень: 334 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:43 won написав: Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Бетону плюс.



Вже пояснювалося мною раніше, але повторю - так як по скарзі хотаба, water або франта (великих поборників моральності за чужий рахунок) попередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.



Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.



upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами?? Бетону плюс.Вже пояснювалося мною раніше, але повторю - так як по скарзі хотаба, water або франтапопередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами??



Ну, ок, давайте на примере США.

Как раз подходит.

Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.

Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.

На какой уровень не платить?

На уровень комьюнити?

Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.

Представление в городе. Уборка общих мест и тп.

На уровне города, каунти.

Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.

На уровне штата?

Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.

На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.

Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.



Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.

В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна. Ну, ок, давайте на примере США.Как раз подходит.Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.На какой уровень не платить?На уровень комьюнити?Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.Представление в городе. Уборка общих мест и тп.На уровне города, каунти.Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.На уровне штата?Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна. rjkz

Повідомлень: 18585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3355335633573358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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