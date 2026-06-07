TUR написав:
Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство
1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.
И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов.
Читал.
Поэтому эту часть сообщения и написал.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 19:31
Читал.
Поэтому эту часть сообщения и написал.
Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37
rjkz
Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....
Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других).
Додано: Нед 07 чер, 2026 19:43
Ну, ок, давайте на примере США.
Как раз подходит.
Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.
Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.
На какой уровень не платить?
На уровень комьюнити?
Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.
Представление в городе. Уборка общих мест и тп.
На уровне города, каунти.
Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.
На уровне штата?
Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.
На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.
Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.
Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.
В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна.
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