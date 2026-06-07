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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3357335833593360 Додано: Нед 07 чер, 2026 21:51 TUR написав: rjkz написав: Должен, с удивлением, признать Вашу правоту. Должен, с удивлением, признать Вашу правоту.

И точно также примите что в случае продажи недвижимости в Украине как нерезидента, вам не придется платить ничего в США официально. Только заполнить 2 декларации дополнительно. Придется заполнить FBAR (FinCEN 114) и 8938.

А о том, что деньги перевести на свой счет в США напрямую - нельзя - да.



Но их можно разместить на счете в Украине и оплачивать например обучение ваших детей в США.(в т.ч. оплата в университет, которая сожрет все эти деньги И точно также примите что в случае продажи недвижимости в Украине как нерезидента, вам не придется платить ничего в США официально. Только заполнить 2 декларации дополнительно. Придется заполнить FBAR (FinCEN 114) и 8938.А о том, что деньги перевести на свой счет в США напрямую - нельзя - да.Но их можно разместить на счете в Украине и оплачивать например обучение ваших детей в США.(в т.ч. оплата в университет, которая сожрет все эти деньги



Ок, подумаю.

Счетов в Украине давно нет и не уверен, что безопасно их открывать.

Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.

До оплаты универа еще есть несколько лет.

Все "зависит от", но смотря что это будет за универ.

В CUNY, где уровень не фонтан, но есть и Барух каледж, который очень даже ничего, но не дает нужной (пока) специальности. Там для резидента НЙ обучение за 4 года около 30 куе.

Есть очень рейтинговый Университет Флориды с примерно таким-же ценником, но повлечет переезд во Флориду.

Но в целом по стране это около 40-50 куе в год без учета сколаршипов и резидентствва. Для рейтинговых вузов. Но туда кроме денег еше и поступить надо.

А тут еще и полная неопределенность с профессиями будущемго на фоне ИИ.

В общем, пока много неопределенности, но время еше есть и много может поменяться. Ок, подумаю.Счетов в Украине давно нет и не уверен, что безопасно их открывать.Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.До оплаты универа еще есть несколько лет.Все "зависит от", но смотря что это будет за универ.В CUNY, где уровень не фонтан, но есть и Барух каледж, который очень даже ничего, но не дает нужной (пока) специальности. Там для резидента НЙ обучение за 4 года около 30 куе.Есть очень рейтинговый Университет Флориды с примерно таким-же ценником, но повлечет переезд во Флориду.Но в целом по стране это около 40-50 куе в год без учета сколаршипов и резидентствва. Для рейтинговых вузов. Но туда кроме денег еше и поступить надо.А тут еще и полная неопределенность с профессиями будущемго на фоне ИИ.В общем, пока много неопределенности, но время еше есть и много может поменяться. rjkz

Повідомлень: 18597 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8931 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:53 rjkz написав: Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!" Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Мне, например, вообще противно читать данное..

Модераторам виднее, хотя хотя именно им уровнен форума ниже некуда.

Модерация реально способствует разжиганию внутри сообщества и допущению троллинга и т.п.ради хайпов в сети. Мне, например, вообще противно читать данное..Модераторам виднее, хотя хотя именно им уровнен форума ниже некуда.Модерация реально способствует разжиганию внутри сообщества и допущению троллинга и т.п.ради хайпов в сети. Востаннє редагувалось TUR в Нед 07 чер, 2026 21:57, всього редагувалось 1 раз. TUR

Повідомлень: 338 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:54 flyman написав: rjkz написав: Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.

До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!" Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?

По его мнению, Украина недогосударство.

У меня противоположное мнение.

То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.

Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.

Ватного-ватного франта. Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?По его мнению, Украина недогосударство.У меня противоположное мнение.То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.Ватного-ватного франта.

Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.

Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.

А про демократичну демократичність мера NY. Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.А про демократичну демократичність мера NY.



Про это тоже можно поговорить, ветка обязывает.

Но франт-то не угомоняется.

У него с вечера пятницы по воскресенье алкогольные сопли.



Что он делает на ветке - хз.

Приходит, чтобы набросить на вентилятор? Про это тоже можно поговорить, ветка обязывает.Но франт-то не угомоняется.У него с вечера пятницы по воскресенье алкогольные сопли.Что он делает на ветке - хз.Приходит, чтобы набросить на вентилятор? rjkz

Повідомлень: 18597 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8931 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 22:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того. Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.

Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите TUR

Повідомлень: 338 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 22:45 TUR написав: :D rjkz написав: Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того. Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.



Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите :DПричем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите



скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.

Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...



Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!". скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!". Миша-клиент Повідомлень: 907 З нами з: 02.11.08 Подякував: 45 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3357335833593360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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