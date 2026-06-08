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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3361336233633364
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:31

  Frant написав:
  slonomag написав:А дальше то что, кто реализацией будет заниматся?
зе-, єрмак, міндич, чернишов. Їм потрібно добудувати ЖК Династія в Козині

Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? ) Как вопрос голосования строим школу или нет гарантирует что те кто будут заниматься организацией процесса, не будут ничего мутить при этом? )
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:36

  slonomag написав:Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны?

Вони перед наступними виборами організуються в нову партію "Україна без податків!", пообіцяють долар по 20 грн, швидке закінчення війни і боротьбу з корупцією. Знімуть нове кино про чесного президента на електросамокаті. Тоді наступить їх час. Вони відкинуть зелебобів від корита і добудують ЖК Династія, для себе. Не просто добудують, а розширять, зверху доклепають ще ...надцять поверхів, щоб площа маєтків була не 1000 м2, а 5000 им2.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:47

BIGor

Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.


Ох, Бігор, якби ж то ти був єдиним ойтівцем якого я знаю , і не так як тебе (а значно ближче) , ти б мені не «зачитував» би 3.14стунця про необхідні знання для твоєї професії. А так-то я і так знаю. І «повір мені на слово»тм , в професії пілота-міжнародника знань і постійних тестів треба «на порядок»тм більше)) Вкдючно з англійським екзаменом ICAO test
А ще вимоги до моторики і здоровʼя)
І це не заважає бути найманим працівником з усіма витікаючими податками))
Hotab
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  #<1 ... 3361336233633364
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