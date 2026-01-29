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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18053180541805518056
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:59

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:По высококвалифицированному мнению владельца львовского магазина не надо "БУДУВАТИ ПЛАНИ РОЗВИТКУ", а надо продолжать генеральную линию на создание "великой с/х державы"
На думку людини яка своєю діяльністю отримала результат який кращий ніж результат 95% тут присутніх -
головне не будувати нАпОлЄйОнОвСькІ плАнИ - в яких відсутнє матеріальне забезпечення
А БУДУВАТИ плани про ТЕ що МОЖЕШ виконати виходячи з наявних ресурсів...

Анекдот
Ви яку мовук вчили в школі ? - англійську
і як - не вивчив....
От бачите а я кращий від Вас, в вчив дві мови....
і що ? - також не вивчив...

Лад, яке діло того того наскільки геніТальний план збудував для Совка Хрущов про побудову комунізму в 1980 році?
План - збудували?
а комунізм?
Та ви не те що комунізм, ви соціалізм просрали...
і ттепер замість того щоб заткнутись і не вилазити з під плінтуса - постійно штовхаєте Україну на шлях -який вас привід до розвалу.
ти це спеціально робиш?
ти ж казав що тобі в україні добре і ти хочеш щоб твоїм внукам в Україні було краще ніж тобі.
Программа строительства коммунизма была принята на ХХ11 съезде в октябре 1961.
Выполнена не была.
Но за 20 лет, на которые она была рассчитана жизнь людей улучшилась очень заметно.
Многого ли добились будивельники капитализма за 30 лет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:13

  _hunter написав:.........
Но при всей этой потужноси:
В 2020 году валовой внутренний продукт вырос на 455 710 млрд грн (на 53.9%) — с 845 829 млрд грн до 1 301 539 млрд грн. За год зафиксировано 4 квартальных значений ВВП. Данные за 2020 год помогают понять экономическую ситуацию и влияние различных факторов на развитие Украины.

...........

Откуда такие цифры?
Номинальный ВВП Украины в 2020 4.194.102 млрд. грн. (https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2021/).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:23

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Но при всей этой потужноси:
В 2020 году валовой внутренний продукт вырос на 455 710 млрд грн (на 53.9%) — с 845 829 млрд грн до 1 301 539 млрд грн. За год зафиксировано 4 квартальных значений ВВП. Данные за 2020 год помогают понять экономическую ситуацию и влияние различных факторов на развитие Украины.

...........

Откуда такие цифры?
Номинальный ВВП Украины в 2020 4.194.102 млрд. грн. (https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2021/).

Мда - перепостил нечитая :oops:
Что-то они накособочили:
https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... oduct/2020
Взяли цифру за 4й квартал - с чем сравнили непонятно
Но, в таком случае доля "аграрки" - еще в 4 раза меньше...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Многого ли добились будивельники капитализма за 30 лет?
Я щось не зрозумів
В 1961 була прийнята програма будівництва комунізму (пенсія будівника комунізму була десь 20 доларів(60 рублів, 64 копійки за долар надіюсь використовувати не будеш)
За 20 років тобто до 1981 життя покращувалось ... комунізм не збудували і довели пенсію до 120 рублів(20 доларів)
За 30 років від прийняття програми життя покращилось настільки що совок впав і лади(будівельники комунізму) після падіння совка отримали пенсію в 3 долари....
За 30 років будівництва капіталізму пенсія ладів виросла до 100 доларів (тобто в 30 разів після закінчення виконання програми будівництва комунізму)..
Але виявляється що для ладів падіння пенсії з 20 доларів в 1981 до 3 доларів в 1991 - це краще ніж ріст
з 3 доларів в 1991 до 100 доларів в 2026....

Труси-хрестик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:50

  ЛАД написав:Тем не менее, Пашинян подписал соглашение с Азербайджаном и при этом на вчерашних выборах
Центристская партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,8% голосов, «Альянс сильной Армении» занял второе место с 23,2%, а «Альянс Армении» — третье с 9,9%.
https://www.bbc.com/news/articles/cvgel990n51o

может выиграл потому что перешел в позицию "подальше от россии" ...

но ты же этого не заметишь.

Кстати, подписание соглашение с Азербайджаном - это тоже "подальше от россии"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 16:54

да шож ты будеш делать :mrgreen:

от "работайте братья" до .. прошло всего 2 дня
Москва готова вести переговоры с Киевом, но без «жульничества» - лавров
Xenon
 
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