Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують
Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ
Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів
З цією фразою Флайман втікає від ТЦК .
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Додано: Пон 08 чер, 2026 18:19
Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують
Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ
З цією фразою Флайман втікає від ТЦК .
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:45
так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.
Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.
Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх
і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.
Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів
Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом
але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм
Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків
Додано: Пон 08 чер, 2026 22:28
Бетон
так это ж очевидно, симбиоз банков и государства работает на то, чтоб обилетить каждую транзакцию и отследить о вас все: в какие магазины и в какое время ходите, сколько тратите, на каких троллейбусах ездите и даже что покупаете. Ну и конечно, где берёте деньги и платите ли налоги.
государство получает контроль и мониторинг, банки зарабатывают на транзакциях и обслуживании терминалов. Пересичному подачка в виде кэшбэка (за его же счет, в итоге) и все довольны, бегают там собирают котиков или лимоны какие то, коллекционирует кэшбеки и подвергаются геймификации и прочей маркетинговой лабуде.
потом еще налог на прибыль банков в 50%, то есть каждая транзакция помимо контроля еще приносит что-то в бюджет. такое себе скрытое бритье
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