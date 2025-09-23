RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Офіційна статистика не
відображає реальних зарплат...

Офіційна статистика не відображає реальних зарплат...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 22:37

Офіційна статистика не відображає реальних зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна статистика щодо середньої заробітної плати в Україні може не відображати реального рівня доходів більшості громадян. Реальний середній рівень оплати праці наразі може бути нижчим за 20 тисяч гривень. На статистику суттєво впливають високі виплати військовослужбовцям.

Дивися повний текст
Офіційна статистика не відображає реальних зарплат українців, — експерт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101004
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 22:37

Расскажите "эксперту", что средняя не бывает реальной или не реальной. Оно или средняя или нет. Ежу понятно, что если в выборке выкинуть значения выше среднего, то средняя оставшихся будет меньше, чем исходная. И вообще, что за пессимистичный подход? Почему бы наоборот, не выкинуть тех, кто получает мало? Тогда ведь окажется, что "реальная средняя" повыше, чем по всем. Да и "розвитку економіки нового типу та створення нових робочих місць" совершенно ни к чему. Сам же эксперт сказал, что в армии уже много платят. А свободных рабочих мест там столько, что даже на собеседование ходить не надо - рекрутер сам тебя найдёт и транспортом до места работы обеспечит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 23.03.18
Подякував: 139 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
 
3
1
15
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення...
R2 » Сер 01 жов, 2025 08:19
1 1325
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 жов, 2025 08:19
makkolod
Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)
R2 » Вів 23 вер, 2025 19:47
1 1393
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2025 19:48
xelbox
Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує...
R2 » Сер 17 вер, 2025 04:12
2 1375
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 10:06
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.