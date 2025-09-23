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Офіційна статистика не відображає реальних зарплат...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2026 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Офіційна статистика щодо середньої заробітної плати в Україні може не відображати реального рівня доходів більшості громадян. Реальний середній рівень оплати праці наразі може бути нижчим за 20 тисяч гривень. На статистику суттєво впливають високі виплати військовослужбовцям.
Дивися повний текст Офіційна статистика не відображає реальних зарплат українців, — експерт
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Додано: Пон 08 чер, 2026 22:37
Расскажите "эксперту", что средняя не бывает реальной или не реальной. Оно или средняя или нет. Ежу понятно, что если в выборке выкинуть значения выше среднего, то средняя оставшихся будет меньше, чем исходная. И вообще, что за пессимистичный подход? Почему бы наоборот, не выкинуть тех, кто получает мало? Тогда ведь окажется, что "реальная средняя" повыше, чем по всем. Да и "розвитку економіки нового типу та створення нових робочих місць" совершенно ни к чему. Сам же эксперт сказал, что в армии уже много платят. А свободных рабочих мест там столько, что даже на собеседование ходить не надо - рекрутер сам тебя найдёт и транспортом до места работы обеспечит.
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