RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3365336633673368
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:35

  Water написав:
  Bolt написав:
  won написав:Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало.

На заправці Соляра, де я заправляюсь, на кінець лютого ціна після підвищення акцизу з початку року і збільшенні попиту для, генераторів була приблизно 58 грн. Зараз 72 грн/л. Тобто приблизно 25%
https://solara.com.ua/pricing
Bolt
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:41

  akurt написав:
  Water написав:Приклад де на чверть подорожчало.

Я сьогодні в Белграді (Сербія) то за власним досвідом ціни такі (Бензин А95):
- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр; іноді на одній і тій же АЗС і А95, в А98 - в одній ціні по 1,99€).
Раніше бензин А95 продавали по ціні орієнтовно 1,75€;
- Італія 1,79€;
- Словенія 1,59€ (але в Словенії хитрять: під назвою А95Euro ховається бензин з 10% спирту, а під назвою А100Euro ховається бензин з 5% спирту).
- Сербія - буду заправлятися через годину - бачив на табло цифри 222RSD або 222/117=1,897€. (Але не впевнений, що то бачив ціну на бензин, а не ДП).

З балканських країн завжди в Македонії був найдешевший бензин позаторік, наскільки пам"ятаю, був по 64 динара, тобто приблизно 1,2€
Bolt
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:45

Бензин 95

Bolt
Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія?
Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19310
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2624 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:28

  Hotab написав:Bolt
Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія?
Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60

Зараз глянув, в Польші 95 тий 5.84зл~1,37€ Наскільки знаю, коли почався різкий ріст ціни, а них зменшили акциз на паливо)
Македонія просто свій, досить великий НПЗ має. Неподалік від Скопьє. . В Мадьярщині бенз ,пише, приблизно 1, 75€
Bolt
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3365336633673368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.