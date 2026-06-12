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#<1 ... 3365336633673368 Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:35 Water написав: Bolt написав: won написав: Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.

Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠



Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора. Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить. Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало. Приклад де на чверть подорожчало.

На заправці Соляра, де я заправляюсь, на кінець лютого ціна після підвищення акцизу з початку року і збільшенні попиту для, генераторів була приблизно 58 грн. Зараз 72 грн/л. Тобто приблизно 25%

https://solara.com.ua/pricing На заправці Соляра, де я заправляюсь, на кінець лютого ціна після підвищення акцизу з початку року і збільшенні попиту для, генераторів була приблизно 58 грн. Зараз 72 грн/л. Тобто приблизно 25% Bolt Повідомлень: 3934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:41 akurt написав: Water написав: Приклад де на чверть подорожчало. Приклад де на чверть подорожчало.

Я сьогодні в Белграді (Сербія) то за власним досвідом ціни такі (Бензин А95):

- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр; іноді на одній і тій же АЗС і А95, в А98 - в одній ціні по 1,99€).

Раніше бензин А95 продавали по ціні орієнтовно 1,75€;

- Італія 1,79€;

- Словенія 1,59€ (але в Словенії хитрять: під назвою А95Euro ховається бензин з 10% спирту, а під назвою А100Euro ховається бензин з 5% спирту).

- Сербія - буду заправлятися через годину - бачив на табло цифри 222RSD або 222/117=1,897€. (Але не впевнений, що то бачив ціну на бензин, а не ДП). Я сьогодні в Белграді (Сербія) то за власним досвідом ціни такі (Бензин А95):- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр; іноді на одній і тій же АЗС і А95, в А98 - в одній ціні по 1,99€).Раніше бензин А95 продавали по ціні орієнтовно 1,75€;- Італія 1,79€;- Словенія 1,59€ (але в Словенії хитрять: під назвою А95Euro ховається бензин з 10% спирту, а під назвою А100Euro ховається бензин з 5% спирту).- Сербія - буду заправлятися через годину - бачив на табло цифри 222RSD або 222/117=1,897€. (Але не впевнений, що то бачив ціну на бензин, а не ДП).

З балканських країн завжди в Македонії був найдешевший бензин позаторік, наскільки пам"ятаю, був по 64 динара, тобто приблизно 1,2€ З балканських країн завжди в Македонії був найдешевший бензин позаторік, наскільки пам"ятаю, був по 64 динара, тобто приблизно 1,2€ Bolt Повідомлень: 3934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 09:45 Бензин 95 Bolt

Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія?

Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19311 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:28 Hotab написав: Bolt

Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія?

Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60 Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія?Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60

Зараз глянув, в Польші 95 тий 5.84зл~1,37€ Наскільки знаю, коли почався різкий ріст ціни, а них зменшили акциз на паливо)

Македонія просто свій, досить великий НПЗ має. Неподалік від Скопьє. . В Мадьярщині бенз ,пише, приблизно 1, 75€ Зараз глянув, в Польші 95 тий 5.84зл~1,37€ Наскільки знаю, коли почався різкий ріст ціни, а них зменшили акциз на паливо)Македонія просто свій, досить великий НПЗ має. Неподалік від Скопьє. . В Мадьярщині бенз ,пише, приблизно 1, 75€ Bolt Повідомлень: 3934 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:11 Bolt

Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні.

Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс. У нас не дешевше.

Воно то суми такі, що економія лише з тз спортивного інтересу, та все ж.. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19311 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:43 Уточнення: више я написав ціну на. Ее ще в Сербії 222 RSD - це виявилося ДП.

Бензин А95 по 195/117=1,667 € за літр.

Але це не саме цікаве: розплатитися за пальне в Белграді не вдалося ніякою карткою: не приймаються ні VISA, ні Mastercard.

Як пояснили на АЗС «Ми під санкціями».

Любʼязно взяли готівкові € за правильним курсом.



Дивно, але в оплату проїзду платними дорогами та в готелі картки приймають. akurt

Повідомлень: 12155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4396 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3365336633673368 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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