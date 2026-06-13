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#<1 ... 3369337033713372 Додано: Суб 13 чер, 2026 14:25 Hotab написав: Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?



Бо стало вже занадто небезпечно.





Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))

Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.

Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю))) Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю))) Frant

Повідомлень: 23391 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1859 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 15:05 Frant написав: Bolt написав: Water написав:

Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі? До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?

То нас разом потягнуть.😏 То нас разом потягнуть.😏 Bolt Повідомлень: 3947 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 15:07 Frant написав: Hotab написав: Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?



Бо стало вже занадто небезпечно.





Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))

Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.

Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю))) Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю)))

Видно всiх до Львова стягнули. Видно всiх до Львова стягнули. Bolt Повідомлень: 3947 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 15:18 Bolt написав: Frant написав: До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі? До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?

То нас разом потягнуть.😏 То нас разом потягнуть.😏

Мене точно не потягнуть. Є поважні причини. Я свій обов'язок державі віддаю в іншому форматі.



Болт, готуйся самостійно. Це питання часу. Мене точно не потягнуть. Є поважні причини. Я свій обов'язок державі віддаю в іншому форматі.Болт, готуйся самостійно. Це питання часу. Frant

Повідомлень: 23391 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1859 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3369337033713372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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