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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 3369337033713372
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:25

  Hotab написав:Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?

Бо стало вже занадто небезпечно.


Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))

Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.
Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:05

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Water написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?

То нас разом потягнуть.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:07

  Frant написав:
  Hotab написав:Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?

Бо стало вже занадто небезпечно.


Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))

Я приїхав в К. на декілька днів з Мухоср.нська - не бачив жодного патруля, жодного поста з ТЦК.
Може війна вже закінчилась? Я ж не знаю)))

Видно всiх до Львова стягнули.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:18

  Bolt написав:
  Frant написав:До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?

То нас разом потягнуть.😏

Мене точно не потягнуть. Є поважні причини. Я свій обов'язок державі віддаю в іншому форматі.

Болт, готуйся самостійно. Це питання часу.
Frant
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  #<1 ... 3369337033713372
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