|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2026 19:38
Bolt написав:
То нас разом потягнуть.😏
Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23389
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор