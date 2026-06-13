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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3370337133723373
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 19:38

  Bolt написав:То нас разом потягнуть.😏

Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом
Frant
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  #<1 ... 3370337133723373
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