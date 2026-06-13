Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3370337133723373 Додано: Суб 13 чер, 2026 19:38 Bolt написав: То нас разом потягнуть.😏 То нас разом потягнуть.😏

Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом Frant

Повідомлень: 23389 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1859 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 20:16 Frant написав: Bolt написав: То нас разом потягнуть.😏 То нас разом потягнуть.😏

Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом



Интересно на это посмотреть.

ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".

Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.

Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.

Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.

Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.





ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!

Многомиллионный блокбастер!

"Ледоруб франта".

Основано на реальных событиях! Интересно на это посмотреть.ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!Многомиллионный блокбастер!"Ледоруб франта".Основано на реальных событиях! rjkz

Повідомлень: 18607 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5683 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 20:19 rjkz

Без реєстрації і смс Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19321 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 21:03 Hotab написав: rjkz

Без реєстрації і смс Без реєстрації і смс

Що тільки не придумає нью-йоркський бігунець-ухилянт, аби не воювати за свою державу, і разом з тим щоб отримувати прибуток з чотирьох орендних квартир.

Хитровиїпаний міндіч-2



rjkz написав: shapo написав: Frant написав: Стоп, стоп!

Може, українофоб-бігунець не продає своїх чотири квартири в К., тому що вони генерують орендний прибуток? На довірену особу, родичам, близьким особам і т.д.? Стоп, стоп!Може, українофоб-бігунець не продає своїх чотири квартири в К., тому що вони генерують орендний прибуток? На довірену особу, родичам, близьким особам і т.д.?



Не очень понимаю откуда такая ненависть у вас к rjkz, но он точно не украинофоб хотя этот ярлык и сейчас ,и ранее цепляли к всем кто был в чем-то несогласен с действующей властью.

И он точно не ухилянт т.к.покинул страну задолго до 24.02.2022.

Что касается прибыли от сдачи в аренду ,то на своем опыте убедился,что это не так ибо коммунальные постоянно растут и,соответственно,желающих разделить их с хозяевами становится все меньше плюс у нас нецивилизованный рынок аренды где ни арендатор ,ни арендодатель ничем не защищены,а оформлять все по закону и потом доказывать что-то в суде сидя за границей и напрягая в очередной раз родственников или знакомых тот ещё геморрой.

Хотя сейчас набегут полу- или профессиональные арендодатели и расскажут что я ничего не понял в этом сверхприбыльном бизнесе.

А я просто узнал о процессе сдачи квартир и домов в аренду в Израиле и Австралии. Не очень понимаю откуда такая ненависть у вас к rjkz, но он точно не украинофоб хотя этот ярлык и сейчас ,и ранее цепляли к всем кто был в чем-то несогласен с действующей властью.И он точно не ухилянт т.к.покинул страну задолго до 24.02.2022.Что касается прибыли от сдачи в аренду ,то на своем опыте убедился,что это не так ибо коммунальные постоянно растут и,соответственно,желающих разделить их с хозяевами становится все меньше плюс у нас нецивилизованный рынок аренды где ни арендатор ,ни арендодатель ничем не защищены,а оформлять все по закону и потом доказывать что-то в суде сидя за границей и напрягая в очередной раз родственников или знакомых тот ещё геморрой.Хотя сейчас набегут полу- или профессиональные арендодатели и расскажут что я ничего не понял в этом сверхприбыльном бизнесе.А я просто узнал о процессе сдачи квартир и домов в аренду в Израиле и Австралии.



У франта пятничное обострение.

Раздавив поллитру "масковской" с портретом сталина напротив, его потянуло в эпистолярный жанр. У франта пятничное обострение.Раздавив поллитру "масковской" с портретом сталина напротив, его потянуло в эпистолярный жанр.

Чому модерація сприяє графоманству українофоба-ухилянта?

Це що, московський форум?

Чому ухилянт-графоман має право обливати брудом тих, хто живе в Україні під обстрілами, зимою без електроенергії і працюює на благо української держави?



Графоману не подобається моє питання: хто повинен воювати за його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці? Що тільки не придумає нью-йоркський бігунець-ухилянт, аби не воювати за свою державу, і разом з тим щоб отримувати прибуток з чотирьох орендних квартир.Хитровиїпаний міндіч-2Чому модерація сприяє графоманству українофоба-ухилянта?Це що, московський форум?Чому ухилянт-графоман має право обливати брудом тих, хто живе в Україні під обстрілами, зимою без електроенергії і працюює на благо української держави?Графоману не подобається моє питання: хто повинен воювати за його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці? Востаннє редагувалось Frant в Суб 13 чер, 2026 21:08, всього редагувалось 2 разів. Frant

Повідомлень: 23389 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1859 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3370337133723373 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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