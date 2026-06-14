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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2026 20:16
Frant написав: Bolt написав:
То нас разом потягнуть.😏
Хіба що з нью-йоркським бігунцем-ухилянтом
Интересно на это посмотреть.
ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных".
Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом.
Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает.
Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство.
Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.
ЗЫ: Смотрите в мировом прокате!
Многомиллионный блокбастер!
"Ледоруб франта".
Основано на реальных событиях!
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Додано: Суб 13 чер, 2026 20:19
rjkz
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Додано: Нед 14 чер, 2026 04:52
Hotab написав:rjkz
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Що тільки не придумає нью-йоркський бігунець-ухилянт-українофоб, аби не воювати за свою державу, і разом з тим щоб отримувати прибуток з чотирьох орендних квартир.
Хитровиїпаний міндіч-2
rjkz написав: shapo написав: Frant написав:
Стоп, стоп!
Може, українофоб-бігунець не продає своїх чотири квартири в К., тому що вони генерують орендний прибуток? На довірену особу, родичам, близьким особам і т.д.?
Не очень понимаю откуда такая ненависть у вас к rjkz, но он точно не украинофоб хотя этот ярлык и сейчас ,и ранее цепляли к всем кто был в чем-то несогласен с действующей властью.
И он точно не ухилянт т.к.покинул страну задолго до 24.02.2022.
Что касается прибыли от сдачи в аренду ,то на своем опыте убедился,что это не так ибо коммунальные постоянно растут и,соответственно,желающих разделить их с хозяевами становится все меньше плюс у нас нецивилизованный рынок аренды где ни арендатор ,ни арендодатель ничем не защищены,а оформлять все по закону и потом доказывать что-то в суде сидя за границей и напрягая в очередной раз родственников или знакомых тот ещё геморрой.
Хотя сейчас набегут полу- или профессиональные арендодатели и расскажут что я ничего не понял в этом сверхприбыльном бизнесе.
А я просто узнал о процессе сдачи квартир и домов в аренду в Израиле и Австралии.
У франта пятничное обострение.
Раздавив поллитру "масковской" с портретом сталина напротив, его потянуло в эпистолярный жанр.
Чому модерація сприяє графоманству українофоба-ухилянта?
Це що, московський форум?
Чому ухилянт-графоман має право обливати брудом тих, хто живе в Україні під обстрілами, зимою без електроенергії і працюює на благо української держави?
Графоману не подобається моє питання: хто повинен воювати за його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?
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Frant
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Додано: Нед 14 чер, 2026 05:42
Frant написав:
його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?
Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?
Это непродуктивно.
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Сибарит
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Додано: Нед 14 чер, 2026 06:10
Сибарит написав: Frant написав:
його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?
Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?
Это непродуктивно.
Не надо завидовать.
У франта с пятницы тяжелое обострение.
Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает.
Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.
К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется.
А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту.
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rjkz
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Додано: Нед 14 чер, 2026 06:39
rjkz написав: Сибарит написав: Frant написав:
його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?
Я тоже завидую, но зачем столько агрессии?
Это непродуктивно.
Не надо завидовать.
У франта с пятницы тяжелое обострение.
Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает.
Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов.
К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется.
А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту.
Миколай, так хто повинен захищати ваші чотири орендні квартири в Києві?
Як в США та Ізраїлі поставлена боротьба з ухилянтами і дезертирами, які під час війни не бажають виконуватм свій громадський обов'язок - розкажете нам, при загостренні графоманії?
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Frant
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