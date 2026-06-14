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Shaman написав:а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?
Та фіг там. Є двое повнолітніх дітей.
При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.
Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )
я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...
це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?
Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ? В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса) Є знайомий який зможе допомогти. Чи варто самому утеплити назовні будинок ? Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ? Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Можна, так. Приватний будинок - якщо одноповерховий. Єдине, треба подумати, як робити утеплення верхньої части стін - в допомозі хороший міцний дерев'яний "козел"?
Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ? В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса) Є знайомий який зможе допомогти. Чи варто самому утеплити назовні будинок ? Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ? Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Там не має, що робити. Гляньте пару відосів на Ютубі по данній темі. Ну і саме головне, то залежить, чи ви за час витрачений на самостійне утеплення не встигли би заробити гроші на винайм проф бригади
При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.
Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )
я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...
це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?
Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати. А тут так само. Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.
Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ? В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса) Є знайомий який зможе допомогти. Чи варто самому утеплити назовні будинок ? Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ? Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно. А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций. Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял. И да, это не зависит от страны и резидентства 😁
Shaman написав:я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...
це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?
Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати. А тут так само. Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.
Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.