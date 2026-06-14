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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3371337233733374
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:54

  adeges написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?

Та фіг там.
Є двое повнолітніх дітей.


При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.

Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )

я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...

це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:04

  Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ?
В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)
Є знайомий який зможе допомогти.
Чи варто самому утеплити назовні будинок ?
Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?
Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Можна, так. Приватний будинок - якщо одноповерховий. Єдине, треба подумати, як робити утеплення верхньої части стін - в допомозі хороший міцний дерев'яний "козел"?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:07

  Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ?
В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)
Є знайомий який зможе допомогти.
Чи варто самому утеплити назовні будинок ?
Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?
Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Там не має, що робити. Гляньте пару відосів на Ютубі по данній темі. Ну і саме головне, то залежить, чи ви за час витрачений на самостійне утеплення не встигли би заробити гроші на винайм проф бригади
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:09

я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...

це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші

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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:21

  Shaman написав:
  adeges написав:
  Bolt написав:

При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.

Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )

я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...

це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.
А тут так само.
Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось

Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:26

  Хомякоид написав:Чи можливо самому утеплити будинок ?
В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)
Є знайомий який зможе допомогти.
Чи варто самому утеплити назовні будинок ?
Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?
Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.
А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.
Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.
И да, это не зависит от страны и резидентства 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:37

  Bolt написав:
  Shaman написав:я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...

це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.
А тут так само.
Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.


Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.

Нагадало про віруючого на плоту у океані
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:42

  Faceless написав:
Bolt написав:тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось

Хто вам такий переляк зробив? Нема в нас поки мобілізації жінок, навіть лікарів. Тільки що вони мають стояти на обліку і все

Можливо пов"язано,щоб можна було виiжддати за кордон.
Ну або сьогодня мобiлiзацiя жiнок лiкарiв добровiльна,а завтра нi.
Bolt
 
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