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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18094180951809618097
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭

Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:01

  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭

Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅

Трішки дощу ... ні панянку вигуляти, ні картоплю прополоти )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:02

  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:06

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя

Нє, ну в армії часу багато, то я знаю))
Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.


з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична
мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам

стосовно Польші:
років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)

Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).

Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість
боїться аргесивної меншини)

Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
Продолжение «белфастской истории» печально, но не удивительно. Заигрывание с исламизмом, игра в коммунизм, странные законы дающие правовые привилегии пришельцам и новые правила общественной жизни, рано или поздно должны привести к некому результату.

В Англии, городе Бриерфилд, британец пакистанского происхождения прямо на улице пытался перерезать горло 17-летней девочке. Она госпитализирована с ранениями в области шеи. Все снималось на видео.
Преступника задержали, но тихий ропот и писк потомков колонизаторов все же слышен. Осмелятся ли местные на бунты как в Белфасте? Вероятно, нет.
Во-первых поздно пить боржоми. И все это понимают. Страшно.
Во-вторых, правительство и власти как правило на стороне мигрантов и в тюрьму пойдут те, кто разжигает межнациональную рознь.

Надо отметить, что к расизму и межнациональности проблема не имеет ни малейшего отношения.
Да и очевидно, что мигранты далеко «не все такие». Те кто работают и живут по правилам вопросов не вызывают.

Проблема в том, что приютили огромное количество преступников -дикарей - неадекватов и наделили их равными правами с нормальными людьми. Так получилось. Теперь никто не знает что делать. Все молчат, боятся выглядеть фашистами и терпят.

Однако, это не конец, а только начало истории трансформации жизненного уклада европейцев.


У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.
В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"
Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.

-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .
Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?
той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
Сонячне сплетіння
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.
Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 18:43

а що з ситкивкой?

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

И сразу написал: "понимаю военных, которые говорят об этом".
Но это не отменяет того, что я написал дальше.
ні тут справа не в військових тут справа у владі. За великим рахунком влада ставиться до населення так як і будівельник. Подумаєш там скоротиться... але коли доходить до питання війни чомусь претендує на те що її мають захищати.
Коли на повному серйозі говорять, що українців можуть замінити бангладешці виникає питання чи не краще українцю жити під владою "бангладешців" або поляків чи німців. З святого на цій території лишились тільки долари.


Зображення

а якщо ситкивка видклеена то у тилу можна?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 18:53

а напивпидвал у Бучи?

  flyman написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:Що у Вас з аналітикою?
Може подивимось як розвивались нові бойові системи
2022 рік___________ - нлав і джавелін
друга половина 2022 - Хаймерс
друга половина 2023 - Леопард , Шторм Шедов по окупованій педераційниками
перша половина 2024 - Ф-16
друга половина 2024 - Шторм Шедов по території педерації
перша половина 2025 - Міражі
друга половина 2025 - кілзона дронами 20 км
перша половина 2026 - кілзона дронами 200 км... Фламінго
друга половина 2026 - Гріпен? Балістика?

Тому ясно що ніхто не стоїть на місці
Але ми спираємось на безмежні фінансові ресурси союзників, а педерація поступово виснажує свої запаси стійкості, бо Китай ще той союзник, який бере більше ніж повертає...

Через пів року кілзона 200 км буде і в нашу сторону. Які міста туди потрапляють?

Весь ЛБ включно з ПБ столиці

а напивпидвал у Бучи?
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  #<1 ... 18094180951809618097
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