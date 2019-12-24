Де є ті картки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:13
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34
Інформація щодо обмеження вказана у правилах акції, посилання на які є безпосередньо у пропозиції 👌🏻
Додаткові умови потрібні, щоб коротко описати суть пропозиції 😊
З повагою, Володимир 💎
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:35
Скретч-картки надають в індивідуальному порядку, їх можна знайти у розділі "Кешбек" 😊
З повагою, Володимир 💎
Додано: Чет 11 чер, 2026 18:38
Re: Sense Bank
Щось чим більше я виношу грошей з цього Сексу, тим більше він мені хоче наливать кредиту. Red 2.0 та Ящур є, користуюсь не часто. Піднять ліміт на Реді і не морочить голову?
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:03
Re: Sense Bank
Якщо коротко і по суті, то має сенс підняти ліміт на Red 2.0, якщо ця картка вам підходить — там вигідніші умови розстрочки, якщо ви нею користуєтесь. Хамелеон більше про простоту, а саме постійний пільговий період на безготівкові операції, але з обмеженням ліміту до 50 тис. грн.
У Red 2.0 інша модель — пільговий період до 62 днів.
Водночас важливо пам’ятати про РКО: якщо на розрахункову дату є заборгованість понад 50 грн (без урахування розстрочки), списується 100 грн. Ця умова діє для обох карток.
Загалом принцип роботи в них дуже схожий, тому вибір залежить від ваших потреб і зручності 🙂
З повагою, Анастасія💗
Додано: Чет 11 чер, 2026 22:13
Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:00
Re: Sense Bank
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
Додано: П'ят 12 чер, 2026 08:14
Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.
Умови виконані ?
*Андрій
Додано: П'ят 12 чер, 2026 10:53
У мене теж таке було із серією, але того разу я відкупився за 1 горіх. На тому етапі я це пов'язував з тим, що застосунок, схоже, живе за Грінвічем і його там моє поняття про "сьогодні" не завжди співпадають.
Додано: Нед 14 чер, 2026 19:32
Вітаю.
3 квітня цього року мені надійшов вхідний виклик з номера +380 67 602 42 03. Почало відтворюватися записане голосове повідомлення нібито від банку Сенс про те, що обороти за моїми рахунками перевищують відомі банку суми моїх доходів, і щоб уникнути блокування рахунків до 15 квітня, мені необхідно... Я недослухав повідомлення до кінця, бо почувши про можливе блокування рахунків, поспішив перш за все вивести кошти в інший банк. На той момент залишок коштів на дебетовій карті і ощадному рахунку складав близько 5 тис грн. Обороти по рахунках були в районі 30-40-50 тис. грн/міс. Кошти надходили з мого рахунку ФОП в іншому банку, а витрачалися здебільшого на перекази членам родини і онлайн-купівлі на маркетплейсах, де оплата проходить як переказ (наприклад, prom.ua), інколи оплата комунальних послуг і поповнення мобільного.
Сьогодні зайшов у застосунок після довгої перерви і побачив, що рахунок не заблокований. Маю питання до представника банку: чи належить номер телефону +380 67 602 42 03 банку Сенс? Чи вимагає процедура підтвердження рівня доходів при вказаних мною сумах оборотів надання банку документів і якщо так, то яких?
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