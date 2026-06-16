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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3375337633773378 Додано: Вів 16 чер, 2026 08:05 Якщо вже панове дивляться в бік моря, то цікаві події відбуваються: завтра з Кишинева в Анталію відлітають до мене в гості друзі.

Квитки брали на початку квітня - прямий рейс - за 70 євро в один бік.

Зараз квитки з Кишинева на Анталію по 300 (!!!!) євро.

Дивуюся і цінам, і попитом...



В Анталії вдень приблизно +30. Температура води в Середземному морі +26.



Вчора відбулася цікава подія: ввечері йшли з жінкою на набережну та побачили, що на балконі другого поверху зникло оголошення про продаж квартири - копія моєї - за 5 500 000 лір/гривень. Невже продалася?

Виставили в продаж 22 травня.

Попросив Голову ОСББ спитати у сусідів... Дуже цікаво... akurt

Повідомлень: 12161 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4400 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 08:37 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Те, що було заплановано нашими українцями ще на Новий рік, відбулося: наша українська родина в США стала власником великого 2-о поверхового ОКРЕМОГО будинку в США.

Як і всі мешканці США - куплено в іпотеку.

Фінансові подробиці я точно не знаю, але деякі скажу:

- ринкова ціна 350 000 доларів. Як не торгувалися - Продавеь НЕ погоджувався знизити ціну. Причина продажу: Продавець та його жінка - громадяни США - після закінчення університету в цьому штаті та місті переіжджають на нове місце роботи в інший штат. Самі теж купували цей будинок колись в іпотку. Продали з профітом для себе. Це з"№ясовано з офіційних джерел: є точна база даних по кожному будинку: власники, зміна власника, ціни та інше...

- будинок площею в 200+ кв. м. Покупці мають Грін-карту та працюють в США.

- Будинок має прибудинкову територію та гараж на 2 авто.

З точки зору "ЛЛЛ" - все ОК.



Цікаві подробиці із серії "ВЛАСНИЙ БУДИНОК":

- в день укладання Угоди та отримання ключей було замовлено Cleaning - а 400 доларів. Все приьрали ретельно та без зауважень.

- в той же день було завезено дещо з меблів (замовлено за здалегідь).

- переїжджати допоміг пан Михайло з нашої діаспори - по-товариські. Всі речі для переїзду завчасно було спаковано по коробкам, тому все було досить легко.

- в перший день володіння виявилося, що не працює кондиціонер (як я розумію, він поджає охолоджене повітря на всі кімнати. ніякого HandyMan'a НЕ викликадли. Провели дослідження та виявили дивну річ: пошкоджено електричний кабель живлення зовніщнього блока кондиціонера (він встановлений на бетонну основу у дворі). Кабель було чи випадково перебито, чи перегризено якимось злочинцем... Невідомо. Перее купівлею будинок ретельно оглядали в квітні - тоді кондиціонер ніби-то працював. Місце пошкодження було відремонтовано: кондиціонер запрацював.

- в другий день встановили під мийкою кухні - як це прийнято в США - подрібнювач відходів з мийки.

- зробили ревізію шлангів подачі води в умивальниках туалетів та душових - шланги замінили для безпеки.

- зробили - я про таке і не чув вимірювання тиску води в системі водогону всієї садиби - для можливості з"ясувати, чи не є десь втрат води під фундаментом та в інших місцях - тиск не падав. Все ОК.

- ретельно переглянули/пермацали всю присадібну ділянку - треба попрацювати над газонами та бур"янами.

- вирішили перефарбувати стіни в майстер-спальні. Для цього закупили фарбу для стін, валики для фарби та інші необхідні аксесуари. Перефарбують самі - я трохи проконсультував за моїм досвідом оновлення фарбування стін в Анталії.

- я питав про підлогу - чи часом не укладено там ковролін - на підлозі ламінат.



Ну: в добрий час, українці: кидають якір на іншому боці Земної кулі... akurt

Повідомлень: 12161 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4400 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3375337633773378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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