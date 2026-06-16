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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3376337733783379
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:29

Пане Акурт, що змусило вас кинути Анталію, полишити йогуртові ріки з оселедцевими берегами, і зненацька втекти у Францію? Які причини цього дійства? Часом, не від турецької податкової, за незаконні оборудки з нерухомістю?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:54

Бажання не бачити навіть на відстані в 2 400 км одного ідіота, вдареного по голові порожнім мішком із-за рогу вулиці Дарницького района Києва.
Нехай на психічно хворих дивляться багатостраждальні кияни.
То вже їх доля така... столична...
Господь терпів помилки природи, які мають назву "Freak" - і їм наказував...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 16 чер, 2026 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:03

de Saussure, тонко аж товсто (майже як Rjkz de Коля́)

  rjkz написав:
Еге-ж, Сас Юра на Сосюру чи навпаки.
:lol:
Флай чи зробив вигляд що не помітив чи ще щось.

de Saussure, тонко аж товсто (майже як Rjkz de Коля́)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 чер, 2026 21:23, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:05

Пане Акурт, не нервуйте!
Все буде добре!
Що там в Канаді нового, як ціни на валянки і картоплю?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:18

  airmax78 написав:Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра

А можна ткнуть на оригінал вірша? Бо цей "товарісч" не письменник.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:20

  Frant написав:Пане Акурт, що змусило вас кинути Анталію, полишити йогуртові ріки з оселедцевими берегами, і зненацька втекти у Францію? Які причини цього дійства? Часом, не від турецької податкової, за незаконні оборудки з нерухомістю?

Бігом в будку, пес )

яке ти відношення маєш до еміграції ? )
pesikot
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  #<1 ... 3376337733783379
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