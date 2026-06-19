Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2026 23:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Шота мой нынешний фетиш в виде 5,7 V8 и полным приводом не в тренде.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:57
Додано: П'ят 19 чер, 2026 04:27
Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:17
Жизнь может заставить...
Я всегда был сторонником идеологии FFE, а теперь езжу в режиме жёсткой экономии, ибо нормальная заправка очень далеко.
Я не просто так зацепился за эту Мазду. Мне действительно очень интересны последовательные гибриды. Вот только мне сейчас удается укладываться в 5.5 на чистом бензине при баке 60...
Что же касается включения ДВС на скорости, Я читал об этом в описании нескольких последовательных гибридов. Логику в этом Я вижу - заряд логично сохранить до времени, когда его использование будет эффективнее.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 05:49
Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:02
Re: Еміграція, заробітчанство
может кому интересно
Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:49
FYI
FYI
Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:07
Додано: П'ят 19 чер, 2026 10:44
Еміграція, заробітчанство
News from Great Britain
Зараз в Анталії, де я тимчасово перебуваю в своїй власній квартирі, так само тимчасово - в своїй власній квартирі, купленій в травні 2018 року за 54 000 доларів, цікава людина, яка з лютого 2022 року мешкає у Великій Британії, в родині свого єдиного сина.
Спілкуючись на різні теми, я сказав, що в тому середньовічному містечку у Франції, де я був в гостях у наших українців два тижня тому, виставлено на продаж квартиру/ будинок за нормальною - на мою думку - ціною в 165 000€.
А взагалі на цій же вулиці за останній місяць купили дві квартири/будинка громадяни Великої Британії. Найдешевшу нерухомість викупили за 137 000€.
Так ось він мені що сказав:
«Так це зараз звичайна річ. Англійці з числа пенсіонерів, які заробили гроші, масово скуповують нерухомість в двох регіонах: це Іспанія та південь Франції.
Головний критерій: дешева нерухомість у порівнянні з UK, плюс гарний клімат, плюс тихо та спокійно…»
Ось так, панове…
Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:56
«Еміграція, заробітчанство»
Де ж воно краще в світі жити?
В мережі можна зустріти ролики про протилежні варіанти: від того, скільки коштує жити в США - свіже відео від безлошадного квартиранта із Нью-Йорка, до 144$ за місяць від злЬідня, який мешкає в 74 км від Києва в бік братерської Білорусі.
Я займу якусь середину.
Майже 2 роки в Європі і зараз тиждень життя в Анталії.
Порівняння.
1. Ціни на житло у Франції вищі: я наводив приклади: мінімально пристойне від 137 000€ до 350 000€ комфортне і цікаве. Палац маркіза в гарному стані можна купити за 1 250 000€.
В Анталії сьогодні з мешканцем UK дивилися два ЖК Преміум класу: ціни від 400 000 до 700 000€. За 700 000€ це CasaTrio - на хабарі під виглядом подарунка для дочки попався мер Анталії і вже 2 роки в тюрмі. Світить пожиттєве… це не Україна, де за останні 1/3 сторіччя не посадили нікого. Тим більше пожиттєво.
2. Утримання житла у Франції з усіма витратами обходиться приблизно в 300€ на місяць. В Анталії значно дешевше: квартплата від 20€ на місяць, комунальні витрати реальні копійки.
А ось інтернет в мобільний звʼязок в Туреччині трохи дорожче!
3. Бензин у Франції був до іранських подій по 1,6…1,7€, зараз по 2,00…2,10€ літр. В Туреччині 1,20€ літр.
4. Послуги типу фото на документи: ціни однакові приблизно 8 €.
5. Харчі - куди ж без них?
Без сумніву: у Франції такий асортимент всього, що не перелічити, в Туреччині все скромніше, в ось:
- овочі та фрукти дешевше в Туреччині і дешевше, ніж в Україні.
- яловичина - ціна однакова Туреччина/Франція - доволі висока: від 17€ кіло.
- баранина дешевше в Туреччині: від 18€ кіло, у Франції це може бути 22..32€ кіло (!).
- курка в Туреччині від 1,8€ кіло (99 лір/гривень кіло); у Франціі від 5€ кіло;
- молоко однакова ціна близько 1,25€ літр;
- риба!!!!! О, риба! В Туреччині реально безкоштовна роздача свіжої риби: лосось турецький - тушка по 2,4 кг по 199 лір/гривень кіло (3,75€ кіло!!!!). Лосось норвезький тушка 3 кіло 400 лір/гривень - 8€ кіло, стейки лосося норвезького 500…600 лір/гривень - 10€ кіло. Дорадо - 380 лір/гривень кіло - 7,5€ кіло. Для порівняння: у Франції рибу Дорадо дешевше 18€ кіло ви не знайдете. Лосось норвезький у Франціі здається по 20€ кіло.
Якщо хтось харчується рибой та овочами, то Туреччина - рай на землі.
Автівки - в Туреччині захмарні ціни. Сьогодні були в салоні Honda та KIA.
Honda HR-V 2 750 000 лір/гривень, Honda CR-V 5 850 000 лір/гривень. Реально захмарні ціни, але з трьох авто в салоні на двох таблички Продано.
Ціни на KIA Sportage - від 50 000$ (здається в Україні 27 000$).
У Франції автівки не дешеві - все від 30 000€, але не настільки дороге.
Послуги у вигляді кафе: давно не бачив черг на вході в кафе прямо на набережній: здивувався асортименту всі види кави та коктейлів (без алкоголю) по 129 лір/гривень. Молодь реально в черзі. Получається кава хоч Американо, хоч Капучіно: в кафе на набережній 2,5€ це дешево.
Найдешевшу каву на плялі модна купити по 100 лір/гривень.
На пляжі в кафе Піца Маргарита+Coca Cola десь 8€.
Протилежне: ціни на алкоголь в Туреччині захмарні, у Франції - рай для алкоголіків.
Ціни на цигарки у Франції не знаю, в Туреччині значно дешевше, ніж в Україні: мої гості сказали, що купують Вінстон Слімс по 160 гривень пачка, в Туреччині 110…120 лір/гривень кіло.
Ну ось так панове, на тему гілки.
Щойно повернувся з пляжу: вода +26, прозора. Море і пляжі комфортні.
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