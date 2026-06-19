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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:28
airmax78
Вміст фруктози залежить від сорту та стиглості, але в середньому на 100 г свіжих ягід/плодів:
* Полуниця — близько 2,0–2,5 г фруктози.
* Черешня — близько 4,0–5,0 г фруктози.
фруктозою все одно захоплюватися не варто, рекомендується не більше 30-40 г в день.
Їжте ягоди , поки є, не кажіть дурниць
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 19 чер, 2026 17:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30
airmax78 написав:
Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.
ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58
Water написав: airmax78 написав:
Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську).
Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:44
airmax78
Бродіння викликає цукор
І алкотестор показує зразу 2.0 проміле
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