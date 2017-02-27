давай,давай тестерончик, жги еще ти просто черговий провокатор, який чіпляється до дрібниць коли будуть власні думки, ні, не буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2026 22:00
Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:49
Трошки інфи для роздумів
1 Податок сплачується з легкових автомобілі віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує встановлений державою поріг – у 2026 році це понад 3,2 млн грн.
2 за січень-травень податок сплатили 8 978 автовласників ,власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку.
Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....
Тепер порівняємо з тим скільки втрачає бюджет з кожного 1 млн осіб . які не платять навіть з мінімалки
8647 *43%*12місяців * 1 млн шлангів які крадуть в своїх батьків=44,6 млрд грн
Так хто НАЙБІЛЬШЕ обдирає Державу?
8978 власників елітних автомобілей
чи 4-6-8 млн не платячих податки?
Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Понад це не значить рівно.
Наприклад,
Відповідно сума на люксові тачки легко зростає в рази, але ж на тачками єдиними, є ще яхти, камінчики, палаци і не тільки в Україні. Тому стельова арифметика нічого не дає. А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете. Знову ж таки неплатники далеко не завжди зі злого умислу, можливо навіть справедливо було би надати їм базовий дохід. А платники подекуди захищені спеціально підігнаним під себе законами, та ще і хамлять і хизуються, як главпоштар:
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
1 В 2021 було менше 3 млн , бо 600 000 тільки з 2022 нам додала війна
2 Інвалід-інваліду - різниця
50% інваліди 3 групи.... Наприклад я можу мати інвалідність 3 групи, що не заважає мені платити податки всі роки і отримати пенсію по віку а не по інвалідності
3 Є 240 000 дітей інвалідів , які не входять в групу працездатні, є приблизно 1-1,5 млн пенсіонерів інвалідів....
Тому
В працездатній групі є 1 млн інвалідів і 1 млн жінок в декреті - ... всі інші хитровимахані мудельмани , а вже по якій причині вони хитровимахані - мене не цікавить
Злодій навіть після вироку суду вважає себе не винуватим.
І останнє
Наявність в Україні трьох бугаті вейрон вартістю в 2 млн доларів і ще десять-сто якихось інших дорогих в розрізі 9000 машин дорожче 3,2 млн гривень -не роблять погоди , спробуйте просто провести операцію усереднення
(8900 * 80 000 доларів + 90 * 200 000 доларів + 8 * 1 000 000 + 2 * 2 000000 )/9000 =82 445 долари.....
ПС
це ж такі як Ви виховали Смілянського
Це ж Ви вважаєте айтішника суперлюдиною який може переїхати , а двірника не хочете навіть помічати бо він для вас другого сорту..
Тому є москальська приказка
неча на зеркало пенять коль рожа крива....
ППС
а що таке БАЗОВИЙ ДОХІД
він звідки береться? з плісняви?
Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?
Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:50
budivelnik
«Стільки років треба вчитись»,-казав Бігор)) .
По типу найученіші люди країни))
Не заперечуючи того моменту, що довбйб кодувати не зможе, не можу не відмітити плємяша ойтішника. Ледве з репетиторами натаскав математику (в технікумі) до прийнятного рівня для ЗНО, щоб вступити на бюджет в Чернігівський політех. Зараз 27, зп 4+, в конторці своїй в Чернігові один з кращих. Англ не витягує навіть в1.
Бігор каже що таким людям ніяк не можна податки платити, дуже вчені
Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Все таки загальна освіта совка в цьому питанні переграє вузькоспрямовану освіту капіталізму.
Як для фахівця - обмеження кола інтересів, особливо коли мозок зайнятий тік-током, телеграмом - ніби благо..
Але зрозуміти логічний висновок
Якщо для 20 млн створити умови що з зарплати в них беруть менше ніж з прибутків по капіталу, то сумарний дохід кількості тих хто почне СТАРАТИСЬ заробляти більше перекриє тих 1 млн які ВСТИГЛИ заробити капітал і тепер живуть як рантьє бо для цього створені кращі умови ніж для тих хто працює...
І саме ця особливість нашої економічної політики тримає Україну в середині списку країн світу по економічним досягненням.
Не витягнуть 200 000 айтішників - 40 млн державу, тому висновок
айтішників трошки притичнути , те що з них витиснути відправити на зменшення оподаткування 10 млн тих хто працює за 10 000 створюючи 20 000...
А разом з зменшенням оподаткування-зменшити соціальні пільги..
Смішний приклад
Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках
Бо бізнес на величину вартості електрики збільшує затрати зменшуючи доходи.
А тепер уявіть
Для бізнесу зменшили до 10 грн і 5 грн які він виграв на кожному кіловаті-відправили на зарплату... з якої зняли 2 грн податків..
А з другого боку працівник отримавши на 3 грн більше - отримав дому платіжку на 6 грн більше...
і таких прикладів....
Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Він має братись із друкарського верстату в Брюсселі чи Вашингтоні.
Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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