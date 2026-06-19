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#<1 ... 3386338733883389 Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:19 flyman написав: rjkz написав: может кому интересно

https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs может кому интересно



FYI

https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html FYI

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко? Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19359 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:27 Hotab написав: flyman написав: rjkz написав: может кому интересно

https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs может кому интересно



FYI

https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html FYI

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко? Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:

- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.

- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.

- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.



А то налякаєте людину незвичними словами… Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.А то налякаєте людину незвичними словами… akurt

Повідомлень: 12182 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4415 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:32 akurt написав: Hotab написав: flyman написав: [



FYI

https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html FYI

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко? Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:

- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.

- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.

- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.



А то налякаєте людину незвичними словами… Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.А то налякаєте людину незвичними словами…



Людина навʼязливо рекламує злиденне життя , читачі мають право знати, як йому вдається повноцінно жити на таку суму? Бо інакше який сенс цієї навʼязливої реклами свого російськомовного блога? Людина навʼязливо рекламує злиденне життя , читачі мають право знати, як йому вдається повноцінно жити на таку суму? Бо інакше який сенс цієї навʼязливої реклами свого російськомовного блога? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19359 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:22 Re: Еміграція, заробітчанство Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. airmax78 Повідомлень: 43136 З нами з: 25.10.12 Подякував: 991 раз. Подякували: 5392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:31 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком Faceless

Модератор Повідомлень: 37852 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8332 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:47 airmax78 написав: Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). Water Повідомлень: 4356 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3386338733883389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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