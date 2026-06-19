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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:19
Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
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Hotab
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:27
Hotab написав:
Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.
А то налякаєте людину незвичними словами…
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:32
akurt написав: Hotab написав:
Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.
А то налякаєте людину незвичними словами…
Людина навʼязливо рекламує злиденне життя , читачі мають право знати, як йому вдається повноцінно жити на таку суму? Бо інакше який сенс цієї навʼязливої реклами свого російськомовного блога?
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:22
Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
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airmax78
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:31
airmax78 написав:
Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.
Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком
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Faceless
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:47
airmax78 написав:
Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську).
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