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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3386338733883389
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:19

  flyman написав:
  rjkz написав:может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs


FYI
https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:27

  Hotab написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:может кому интересно
https://www.youtube.com/shorts/ylYElqkDNWs


FYI
https://fi202x.blogspot.com/2026/06/144-2026.html

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.

А то налякаєте людину незвичними словами…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 13:32

  akurt написав:
  Hotab написав:

Флайман, закінчується сезон полуниці і черешні. Скільки ти в цьому році зʼїв таких ягід? Коли останній раз їв яблуко?

Щоби пролунала правильна відповідь, треба додати таке:
- полуниця - Полуни́ці садо́ві, трускавки (Fragaria × ananassa Duchesne) — багаторічна рослина роду суниці родини розових. Являє собою гібрид, виведений штучно від схрещування двох американських видів — суниць чилійських і суниць вірґінських.
- черешня мелітопольська - один з основних і найкращих промислових сортів черешні України. Є товаром географічного зазначення України.
- Яблуко — це плід яблуні, рослини з родини трояндових. Воно має круглий або яйцеподібний вигляд і зазвичай має діаметр від 5 до 10 сантиметрів.

А то налякаєте людину незвичними словами…


Людина навʼязливо рекламує злиденне життя , читачі мають право знати, як йому вдається повноцінно жити на таку суму? Бо інакше який сенс цієї навʼязливої реклами свого російськомовного блога?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:47

  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). :lol:
Water
 
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