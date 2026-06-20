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Hotab написав:TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів.
Ну не зовсім «хитруни»: люди наші ввезли авто законно в березні або квітні 2022, термін перебування було вичерпаного, але Уряд Туреччини його кожні 1/2 року продовжував. Кожні 1/2 року - сувора перереєстрація: VIN-код, адреса, телефон.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.
akurt написав:на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину. Треба виглядати перед студентами достойно...
Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...? Поясніть вашу писанину. Красно дякую.
Water написав:Це, вроді по-іншому називається. Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок. Що далі? Чекаємо.
Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні. Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся. Гарний життєвий досвід…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:26, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.
На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло. Проверено. Просто надо жрать на полведра меньше. Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи. Вот это можно есть до опупения.