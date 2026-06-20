Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 3388338933903391 Додано: Суб 20 чер, 2026 09:17 Hotab написав: TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів. TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів.

Ну не зовсім «хитруни»: люди наші ввезли авто законно в березні або квітні 2022, термін перебування було вичерпаного, але Уряд Туреччини його кожні 1/2 року продовжував.

Кожні 1/2 року - сувора перереєстрація: VIN-код, адреса, телефон. Ну не зовсім «хитруни»: люди наші ввезли авто законно в березні або квітні 2022, термін перебування було вичерпаного, але Уряд Туреччини його кожні 1/2 року продовжував.Кожні 1/2 року - сувора перереєстрація: VIN-код, адреса, телефон. Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:51, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12185 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4419 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 09:54 akurt написав: хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту. хтось тут напише - як на минулому тижні, що своїм жінкам - сивим та ще й з неголеними ногами, грудями та обличчям, одягненим в зім"яті невипрані футболки (це типу стандартний такий одяг жінок) не можна давати не те що авто, а й гроші. Ну а хтось думає і діє інакше. І жінки в них виглядають ДОСТОЙНО, зустрічаючи чоловіка на власному авто в аеропорту.

akurt написав: на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.

Треба виглядати перед студентами достойно... на Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.Треба виглядати перед студентами достойно...

Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?

Поясніть вашу писанину.

Красно дякую. Тобто, ви хочете сказать, що така ваша знайома жіночка, зараз приїде до уні на електричці і...?Поясніть вашу писанину.Красно дякую. Water Повідомлень: 4363 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:08 Frant написав: хто є найбільший графоман? хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо. Water Повідомлень: 4363 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 10:24 Water написав: Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо.

Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.

Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся.

Гарний життєвий досвід… Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.Фахівець з не бритих жіночих ніг, неголених жіночих грудей, неголених жіночих обличч, та невипраних зімʼятих футболок нижче сивого жіночого волосся.Гарний життєвий досвід… Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2026 10:26, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12185 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4419 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 11:07 rjkz написав: airmax78 написав: Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.



На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.

Проверено.

Просто надо жрать на полведра меньше.

Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.

Вот это можно есть до опупения. На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.Проверено.Просто надо жрать на полведра меньше.Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.Вот это можно есть до опупения.

Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно Ага, запеченный жирный лосось - то, что нужно Бетон

Повідомлень: 6290 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 6 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 11:31 Water написав: Frant написав: хто є найбільший графоман? хто є найбільший графоман?

Це, вроді по-іншому називається.

Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.

Що далі? Чекаємо. Це, вроді по-іншому називається.Пан сам ляпнув за вчительку на Теслі, зараз ліпе горбатого з власними фантазіями з приводу неголених жінок.Що далі? Чекаємо.

Далі він нічого не пам,ятатиме. Вельми забудькуватий правнук барона Мюнхаузена))) Далі він нічого не пам,ятатиме. Вельми забудькуватий правнук барона Мюнхаузена))) Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1862 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 12:02 Re: Еміграція, заробітчанство



И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей? И что тут вредно? Картоха? Как источник быстрых углей? Бетон

Повідомлень: 6290 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 6 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 12:06 akurt написав: Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні. Перехрестись, закрий ліве око та кидай брехати щоденно в кожному дописі та реченні.

Оце ви собі запишіть і кожен свій допис починайте з цієї фрази. Оце ви собі запишіть і кожен свій допис починайте з цієї фрази. Water Повідомлень: 4363 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3388338933903391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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