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#<1 ... 3389339033913392 Додано: Нед 21 чер, 2026 21:57 Прохожий написав: Хомякоид написав: Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?

или какую "южную Италию" вы имеете в виду?))) это в Лигурию не едут?или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))



То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?

Где север а где юг не различаете ?

Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?Где север а где юг не различаете ?Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? Хомякоид Повідомлень: 2968 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3322 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2026 22:54 освіжити знання географії Хомякоид написав: Прохожий написав: Хомякоид написав: Чомусь багатії не їдуть в південну Італію. Чомусь багатії не їдуть в південну Італію.

это в Лигурию не едут?

или какую "южную Италию" вы имеете в виду?))) это в Лигурию не едут?или какую "южную Италию" вы имеете в виду?)))



То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?

Где север а где юг не различаете ?

Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ? То есть ви дальше програмі вторго класа в школе не продвинулись ?Где север а где юг не различаете ?Что такое север а что такое юг Италии не получаеться осознать ?

освіжити знання географії

освіжити знання географії flyman

Повідомлень: 43134 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1650 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 чер, 2026 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство

Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.

До центра Манхеттена аж на 20 минут дальше.

Мда, так вот.

"нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.

Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.

И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.

От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.

А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.

Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").

Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).

Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.

Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?

И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".

НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей. Давно не выбирались в Манхеттен.Не то, чтобы далеко, до пляжа нам минут 20 и то что-то в этом году еще не были.До центра Манхеттена ажна 20 минут дальше.Мда, так вот."нагрянули воспоминанья" и я осознал насколько изменилось восприятие окружающего.Первый раз в нашей жизни мы были на Манхеттене...что-то лет 20+ назад.И, честно говоря, как-то не легло на душу. Все раздражало и много чего не нравилось.От чрезмерно и разнообразно колоритной нйской публики случился калче шок (я и словей-то таких тогда не знал). В общем, по прошествии что-то около 2-х недель в НЙ тогда я с огромным облегчением приземлился в Борисполе и чуть не со слезами радости вошел в свою киевскую квартиру. Сцену целования асфальта у трапа самолета опустим.А сегодня заметил, что совершенно не обращаю внимания ни на своеобразно выглядящихся людей, что потребовалось погрузиться в минулое, чтобы вспомнить, что когда-то обращали внимание на пары типа как сегодня рядом с нами ехали бледнобелокожая рыжая девушка и афроамериканец или белая и черный-черный индус.Странная мода на высокие кожанные сапоги с широкими голенищами в почти 30 градусов снаружи и намного более высокую температуру на платформе метро (в НЙ метро неглубоко залегает, буквально несколько метров от поверхности, в вагонах кондеры работают, но в самой подземке "все натуральное").Ну и сам Манхеттен по ощущениям превратился за эти годы из чего-то странного в своей смеси - и чужого и вроде как миллион раз виденного на экранах в что-то типа "так уютнооо, пдАмашнему" (с).Ну реально. И небоскребы вроде не такие-же и высокие и 5-6-7 авеню совсем узкие.Да и Мейсис, в который сегодня заходили, ну просто старый и не такой уж огромный (ну, да, большой) универмаг. И что в нем сто с гаком лет такого культового нашли?И вот на вопрос, который многие задают из Украины уехавшим "а ты думаешь ты станешь там таким как они?" (вариация "Ты никогда там не станешь своим"), напрашивается ответ "Мы такие-же разные как и все вокруг".НЙская публика - это салат из абсолютно разнообразных ингридиентов от одинаково непохожих до диаметрально схожих. Идеально совмещающихся несовместимостей. rjkz

Повідомлень: 18647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 12:06 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Уряд Туреччини, дивлячись на складну ситуацію в світі, прийняв рішення черговий раз продовжити перебування автівок української реєстрації на чергові 6 місяців: до 31.12.26 року.

Рішення стосується тих авто, які було завезено БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ ТА будь-яких платежів після 24.02.2022 року, та терміни перебування яких (2 роки з дня завезення при умові оформлення Виду на проживання) давно закінчилися.

Українська діаспора в Туреччині черговий раз полегшено зітхнула.



В тексті рішення Уряду Туреччини прямо зазначено, що такий варіант розвʼязку проблеми прийнято на підставі звернення Посольства України в Туреччині. Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 чер, 2026 15:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12191 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4427 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 13:46 Re: Еміграція, заробітчанство Frant написав: Для ухилянтів наступають важкі часи.

Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.

За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного віку

Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент» Для ухилянтів наступають важкі часи.Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного вікуДепутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент»



Открою одну деталь.

Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.

Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.

Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.

Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.



Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.

Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.



Вооот.

К чему столько букфф сверху?

А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.

Ровно то, о чем пишет франт.

Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".



У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.

Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.

Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?

Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?

С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?



Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.

Франт, ничего не хотите нам сказать?

Как там с погодой в ростове?

Машинка у вас заправлена?

Бензин не слили ночью? Открою одну деталь.Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.Вооот.К чему столько букфф сверху?А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.Ровно то, о чем пишет франт.Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.Франт, ничего не хотите нам сказать?Как там с погодой в ростове?Машинка у вас заправлена?Бензин не слили ночью? rjkz

Повідомлень: 18647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство Новости из Испании.



Дали добро на переход на обычные виды ВНЖ для украинцев с ТЗ. Делается как модификация, без отказа от ТЗ и без выезда из Испании на время рассмотрения заявки.



ВАЖНО: года с ТЗ засчитываются в общий стаж. Тоесть перейдя сейчас например на cuenta propia (рабочая виза, делается без проблем даже без знания языка и какой-то мега зп, работа уборщицы на пол ставки уже считается работой) можно отсидеть на ней 1-2 года (смотря сколько осталось до 5 лет) и перейти на Larga Duración:



Residencia de Larga Duración (национальная) — это статус постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Испании. Он позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, жить и работать в стране бессрочно на тех же условиях, что и граждане Испании. Этот статус предоставляется после 5 лет непрерывного легального проживания и дает максимальную стабильность.



И +250к населения в Испании.



П.С. Ну и в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе. Востаннє редагувалось slonomag в Сер 24 чер, 2026 14:06, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 809 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 222 раз. Профіль 1 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 14:04 Frant написав: Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку

Франт, а в тебе нема цитат нормальних не проросійських політиків? Того Ковальського суспільство вважає дебілем. https://natemat.pl/502907,dziewulski-o- ... -rolnictwa



Давай ще сюди цитат Брауна чи Мензена Франт, а в тебе нема цитат нормальних не проросійських політиків? Того Ковальського суспільство вважає дебілем.Давай ще сюди цитат Брауна чи Мензена BIGor

Повідомлень: 10707 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1540 раз. Подякували: 1961 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 14:06 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе. в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе.

А за скільки часу Іспанський паспорт дають? Не вихідцям з Мексики ітд. А за скільки часу Іспанський паспорт дають? Не вихідцям з Мексики ітд. BIGor

Повідомлень: 10707 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1540 раз. Подякували: 1961 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 14:07 BIGor написав: slonomag написав: в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе. в перспективе испанский паспорт на 4 года ближе.

А за скільки часу Іспанський паспорт дають? Не вихідцям з Мексики ітд. А за скільки часу Іспанський паспорт дають? Не вихідцям з Мексики ітд.

11 лет. Долго, да. Ну теперь уже 7 осталось, уже приятнее. Как минимум дети уже получат свои испанские паспорта в 16-20 лет. 11 лет. Долго, да. Ну теперь уже 7 осталось, уже приятнее. Как минимум дети уже получат свои испанские паспорта в 16-20 лет. slonomag Повідомлень: 809 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 222 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 14:45 rjkz написав: Frant написав: Для ухилянтів наступають важкі часи.

Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.

За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного віку

Депутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент» Для ухилянтів наступають важкі часи.Гряде експропріація майна (в тому числі і нерухомості) і блокування рахунків у бігунців, тут.За кордоном - поляки планують відправляти додому в Україну чоловіків призовного вікуДепутат Сейму Польщі Януш Ковальський висловив думку, що українців необхідно негайно повернути додому, до України, заявивши, що «настав відповідний момент»



Открою одну деталь.

Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.

Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.

Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.

Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.



Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.

Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.



Вооот.

К чему столько букфф сверху?

А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.

Ровно то, о чем пишет франт.

Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".



У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.

Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.

Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?

Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?

С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?



Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.

Франт, ничего не хотите нам сказать?

Как там с погодой в ростове?

Машинка у вас заправлена?

Бензин не слили ночью? Открою одну деталь.Так случилось, это произошло очень не сразу, сначала (с началом больщой войны) все абсолютно русского происхождения блогеры физиологически отторгались, но постепенно начало выясняться, что в ютубе представлена проукраинская масса как русскоязычных так и российских блогеров проукраинской ориентации.Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Разумеется, я, как любитель шахмат, его и знал и уважал как шахматиста. Я знал, что он занимался политикой в на раше, но не вникал и не интересовался. После начала большой войны, он в числе прочих был отторгнут...пока не выяснилось что он сбежал с раши вместе с семьей. Сейчас его жена и дочь получили гражданство США, он - гражданин Хорватии. Живут в НЙ.Кроме того, в страны Балтии перебралось очень большое количество проукраинских журналистов расийского происхождения. Многие из них сейчас приглашаются в эфиры и украинских теле и ютуб каналов.Ну и часть украинских журналистов я слушаю каждый день, в том числе они приглашают в свои эфиры уехавших из раши политологов.Отдельное восхищение (это по ходу, не к тому, к чему я веду в этом посте) Курбановой. Мне психики не хватает смотреть даже те вставки рашапропагандонов, которые она делает, как она их может смотреть для использования в своей работе - хз из какого титана сделана ее психика. Еще и родила недавно.Вооот.К чему столько букфф сверху?А к тому, что понемногу мне становится известно то, что меня не интересовало никогда - а что-ж там происходит на рашке. В стране, где теперь восстанавливают памятники сталина.Ровно то, о чем пишет франт.Там! Именно там вводятся законы о конфискации счетов и имущества, в том числе недвижимого, у "бигунцов и ухилянтов".У меня появилось стойкое ощущение, что франт, после Майдана, который он тут на форуме обгаживал вполне себе русским языком, сбежал куда-то в ростов вместе с беглым зеком, там сидит не просыхая и пишет на русском то, что видит вокруг себя, загоняя перед публикацией свои посты в гугл переводчик.Ничего! Абсолютно никакой осмысленной информации о ситуации в Украине в его постах нет. Есть только "зелени клоуны" и "укробыдлоэлита". Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов.Может он просто не в курсе того, что происходит в Украине?Может он просто сидит в ростове и то что видит - проецирует это на Украину?С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?Заметьте! Франт пишет гадости про Украину, про тех, кто живет на Западе, но никогда ничего не пишет плохого про рашу. Про тех кто на раше. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.Франт, ничего не хотите нам сказать?Как там с погодой в ростове?Машинка у вас заправлена?Бензин не слили ночью?



Будь ласка. Прошу модерацію не стирати.





Пидер-ухилянт, ярый украинофоб, который ни одного дня не служил в украинской армии, который ни одного дня не воевал за свое государство, который понятия не имеет, что такое дисциплина, что такое служба, что такое государство, человек, который прожил в Украине 40+ лет, но так и не выучил украинский язык - втихаря сбежал из своей страны в 2022 году, бросив свое недвижимое имущество. Ныне он всеми силами пытается доказать, что он хороший, белый и пушистый. А воевать за его четыре арендных квартиры в Киеве, которые доныне генерируют доход, должны те, кто остался. А он ни при чем.

Потом, после войны, он вернется и сделает вид, что все отлично.



Почему модерация занимает четкую антиукраинскую, антидержавницьку позицію? И гасит тех, кто хоть что то делает для своей страны, в отличие от бегунцов-ухилянтов?





rjkz написав: Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов. Ну теперь еще набрасывает субстанцию на эмигрантов. на украинофобов-ухилянтов? Уважать их, что ли?



rjkz написав: С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы? С чего-бы приписывать сталинские "экспроприации", которые сейчас РЕАЛЬНО применяются на раше, Украине, которая просто невообразимо продвинулась в сторону западной демократии и демократических ценностей за последние годы?

А чего ж пан "борец с киевскими сталинистами" удрал из Украины, и как раз в 2022? мог бы и остаться. Колбаса в магазинах в Киеве есть, и множество сортов!



rjkz написав: Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.

Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Р Причем некоторые из них настолько занимают радикально проукраинскую позицию, что я был приятно удивлен.Одним из самых проукраинских, опять-же, к моему удивлению, оказался Гарри Каспаров. Р

много кто из них воюет в ЗСУ или работает в оборонке в Украине? Из этих сотен балаболов?



Николай, сколько лет тюрьмы дают в США своим бегунцам-ухилянтам во время войны- можете просветить нас, как работает американская демократия ?



rjkz написав: И мы выяснили его просталинскую ориентацию. И мы выяснили его просталинскую ориентацию.

"Мы" - это кто? вы с м.булгаковым? или с николаем ІІ? Ваша оценка - вызывает гомерический хохот)))) Мнение обычного колбасного эмигранта-ухилянта, сбежавшего из своей страны в трудное время Будь ласка. Прошу модерацію не стирати.Пидер-ухилянт, ярый украинофоб, который ни одного дня не служил в украинской армии, который ни одного дня не воевал за свое государство, который понятия не имеет, что такое дисциплина, что такое служба, что такое государство, человек, который прожил в Украине 40+ лет, но так и не выучил украинский язык - втихаря сбежал из своей страны в 2022 году, бросив свое недвижимое имущество. Ныне он всеми силами пытается доказать, что он хороший, белый и пушистый. А воевать за его четыре арендных квартиры в Киеве, которые доныне генерируют доход, должны те, кто остался. А он ни при чем.Потом, после войны, он вернется и сделает вид, что все отлично.Почему модерация занимает четкую антиукраинскую, антидержавницьку позицію? И гасит тех, кто хоть что то делает для своей страны, в отличие от бегунцов-ухилянтов?на украинофобов-ухилянтов? Уважать их, что ли?А чего ж пан "борец с киевскими сталинистами" удрал из Украины, и как раз в 2022? мог бы и остаться. Колбаса в магазинах в Киеве есть, и множество сортов!много кто из них воюет в ЗСУ или работает в оборонке в Украине? Из этих сотен балаболов?"Мы" - это кто? вы с м.булгаковым? или с николаем ІІ? Ваша оценка - вызывает гомерический хохот)))) Мнение обычного колбасного эмигранта-ухилянта, сбежавшего из своей страны в трудное время Frant

Повідомлень: 23392 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1863 раз. Подякували: 2612 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3389339033913392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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