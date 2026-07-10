Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt писал(а):Ну а куди б спрямували панове в наш цікавий час?
Можно купить хорошую машину... Потрать 100К - не такая уж и большая проблема 😁
Хм. Рішення людьми прийнято. Вектор спрямовано. Не можна сказати, що вектор якийсь неймовірний або зовсім новий. Але доволі сміливий. Вже зроблено певні важливі та позитивні юридичні кроки. Все - самостійно. Ніяких посередників. Пізніше спробую надати відкриту інформацію. Відкривають тому, хто стукає…
тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати Але то все діє тільки для молоді до 25 років
Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.
Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно.
тут пишуть, що там є всякі курси, які коштують 200-300 злотих в місяць, а на податках економія десь 1000-1500 злотих, залежно від зарплати Але то все діє тільки для молоді до 25 років
Але здається, до 26 ти прибутковий і так не платиться, там йшлося саме проZUS.
Це якщо молодь заробляє до 85 528 злотих (брутто) на рік. Я вже якось писав, що в гуглі наим українцям від гугла курси польської з персональним тьютором якби безкоштовно, але ця дорога послуга включалась у загальне оподаткування. А вони і так достатньо швидко переходили на 32% PIT (на місяць) та плюс інші страховки, то більшу частину свого заробітку бачили тільки умовно.
Загалом у них дуже висока заробітна плата для Польщі. При бруто 180 тис вже починається поріг з 32%. думаю в них всі 360 тис. в рік, це на хвилиночку 7 к Євро в місяць + стоки.
З серйозною проблемою зіткнеться іпотечний ринок Словаччини вже цієї осені: У великої кількості позичальників закінчується п'ятирічний термін фіксації ставок за іпотекою. А це означає, що власники кредитних квартир зіткнуться кратним зростанням відсотків по кредитах: у розпал пандемії ставки були нижчими за 1%. Нині ж стандартний відсоток за іпотекою – 3,5%.
Ех, Словаччина - і та підвела... Доля бідних країн...
Оголошено офіційний рейтинг світової економіки МВФ, складений з використанням критеріїв номінального ВВП та паритету купівельної спроможності (ПКС). Згідно з детальним звітом, Сполучені Штати (США) зберегли своє світове лідерство, посівши перше місце з величезним економічним розміром у 32,4 трильйона доларів. Китайська Народна Республіка посіла друге місце з номінальним ВВП у 20,9 трильйона доларів.
Німеччина, найбільша економіка Європи, посіла третє місце з 5,5 трильйона доларів. Іншими країнами у першій десятці були Японія з 4,4 трильйона доларів, Велика Британія з 4,3 трильйона доларів, Індія з 4,2 трильйона доларів та Франція з 3,6 трильйона доларів. Італія та Росія поділили восьме та дев'яте місця з однаковими економіками по 2,7 трильйона доларів кожна, тоді як Бразилія посіла десяте місце з 2,6 трильйона доларів. Туреччина з економічним розміром 1,6 трильйона доларів забезпечила собі 16-те місце серед 20 найбільших економік світу. Словаччина - місце 63... Джерело: https://www.imf.org/external/datamapper ... OWORLD/CHN https://www.sozcu.com.tr/dunyanin-en-ze ... si-p335358