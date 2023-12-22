Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:59

sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а): Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує. Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує. Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд Нічого подібного. Все навпаки. Схоже, вихід на пенсію змінив ваш світогляд

sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а): Простий приклад

Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони. Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ Простий прикладСкільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони. Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...

А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись... Не знаю, я не ходив. Як на мене той футбол це розвага для люмпена як раз...А щодо понтів - більшість багатих людей, яких я знав, ходили в джинсах і не "понтовались". А ось люмпен завжди намагався купити айфон, чи яскраву тачку в кредит, чи ще десь випендритись...

sergey_sryvkin писал(а): budivelnik писал(а): Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять

А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?

Приклад пальцем у небо, як на мене. А скільком багатим то цікаво?.. І що ті науковці розробили?Приклад пальцем у небо, як на мене.

1 З якого будуна такий висновок?2 Бідний стоїть в черзі цілий день за довідкою , а багатий хоче щоб він коли йому потрібно тоді й прийшов... за такою ж довідкоюОтже для багатого треба щоб було більше місць видачі довідок, а місця фінансуються з бюджету1 Якщо Ви не ходите на футбол то напевно займаєтесь якимось іншим видом відпочинку, наприклад Театр ... який також фінансується(дотується) державою2 Давайте визначимось з терміномДля мене люмпен це людина яка живе за субсидії від Держави...І якщо вона може купити автомобіль , нехай і в кредит -вона точно не люмпен.3 При цьому є ще ПАДЛО - це людина яка має айфон/машину/квартиру.. а податків сплатила менше ніж Держава витратила на безкоштовне навчання в першому класі.. А про те що треба ще й батькам пенсію платити -ці взагалі незаморочуються4 Тільки відносно багаті користаються тим що їм не потрібно підтверджувати свій статус у вигляді дорогого авто чи одягу...Але є нюансМенше 1% цих відносно багатих вдягаються на 7-му кілометрі, а 99% , хоч і ходять в джинасах... але деколи ці джинст дорожчі від костюма Армані... і взуття протерте було напевно тільки в Сороса... і то швидше за все з якогось крокодила...Те що наші науковці по статистиці витрачають 0,35% ВВП (1% Бюджету) а віддачі дають на 0,01% ( по словам науковця Дюра-Бачі)- це проблема..Але ті самі зміни в телефонах/машинах/медицині - це витрати/досягнення науки..І хто в першу чергу цим користується?Бідний який живе від зарплати до зарплати і при цьому в структурі його розходів 50% їжа/30% одяг/10% комуналкаЧи багатий в кого є і машина і побутова електроніка і підписка на всі телеканали ?