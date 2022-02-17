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Російські активи Renault
перейшли у держвласність рф

Російські активи Renault перейшли у держвласність рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:33

Російські активи Renault перейшли у держвласність рф

Пропонуємо до обговорення:
російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність рф.

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Російські активи Renault перейшли у держвласність рф
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:33

начинайте выпускать авто "ильич" ну или "владимирыч" ))
ruslan42212
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