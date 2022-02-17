російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність рф.
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Російські активи Renault перейшли у держвласність рф
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:33
Російські активи Renault перейшли у держвласність рф
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Дивися повний текст
Російські активи Renault перейшли у держвласність рф
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