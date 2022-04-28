В Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара "під матрацом".
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Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:53
Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
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Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
Додано: Вів 17 тра, 2022 00:53
Держать неадекватно низкую ставку во время войны - верный путь к гиперинфляции.
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