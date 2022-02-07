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Пожертвувати на
ЗСУ стало простіше

Пожертвувати на ЗСУ стало простіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:37

Пожертвувати на ЗСУ стало простіше

Пропонуємо до обговорення:
У "Дії" спростили збір коштів на допомогу армії, залучивши для цього платформу UNITED24.

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Пожертвувати на ЗСУ стало простіше
R2
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