У "Дії" спростили збір коштів на допомогу армії, залучивши для цього платформу UNITED24.
Дивися повний текст
Пожертвувати на ЗСУ стало простіше
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:37
Пожертвувати на ЗСУ стало простіше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пожертвувати на ЗСУ стало простіше
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|