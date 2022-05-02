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Українців пропонують штрафувати
за світло у вікні та...

Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:42

Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...

Пропонуємо до обговорення:
За світло у вікні та порушення комендантської години українців пропонують змусити платити штрафи.

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Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:50

Да они вообще в 1941м году застряли, когда летчики бомбили города визуально ориентируясь на свет в окнах... Спутники, лазерные указатели цели, инерциальные системы наведения ракет, GPS - не, не слышали - окна ВСЕМ тушить..
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:09

А освещение улиц и придомовых территорий, как работало, так и продолжает работать.
Странно, что еще не додумались штрафовать Солнце и Луну за то, что освещают Землю, а также небо за безоблачность.
Igneus
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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