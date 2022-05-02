За світло у вікні та порушення комендантської години українців пропонують змусити платити штрафи.
Дивися повний текст
Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:42
Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та порушення комендантської години
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:50
Да они вообще в 1941м году застряли, когда летчики бомбили города визуально ориентируясь на свет в окнах... Спутники, лазерные указатели цели, инерциальные системы наведения ракет, GPS - не, не слышали - окна ВСЕМ тушить..
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:09
А освещение улиц и придомовых территорий, как работало, так и продолжает работать.
Странно, что еще не додумались штрафовать Солнце и Луну за то, что освещают Землю, а также небо за безоблачность.
Додано: Чет 19 тра, 2022 12:39
Додано: Чет 19 тра, 2022 12:43
Пишуть, що глонасс в Україні показав кукіш, тому вони ходили з мапами 80-х років. Стосовно бомбардування цивільних об'єктів, то світло це ознака їх функціонування. Але Ви включіть, навіть прожектори поставте у себе перед квартирою, щоб було добре видно де Ви мешкаєте. Це в майбутньому нам допоможе ...
Додано: Чет 19 тра, 2022 13:07
Додано: Чет 19 тра, 2022 13:35
|