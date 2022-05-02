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Українців пропонують штрафувати
за світло у вікні та...

Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:27

Я считаю что это правильно. Раз люди не понимают опасности то пусть будет по другому. Штрафом.
vovk_iura2011
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:39

Методички 41-го года, таблички с названием улиц и домов закрашивать, теперь и свет выключать. Больше похоже на дополнительную статью доходов.
nazarenko70
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:42

Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...

Я считаю что так должно быть. Раз люди по хорошему не понимают то нужно донести до их мозгов штрафами. А если штрафы не помогут то отключить свет. Пару раз свет отключат тогда люди будут понимать. Или когда ракета в окно прилетит.
vovk_iura2011
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:43

Вы что штрафовать за свет в окне ?
vlad76543333
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:05

Я живу в центрі України і я не розумію, навіщо мені світломаскування. Уже бачу, як росіянський літак пролітає декілька областей не помічений, шоб, орієнтуючись по світлу, бомбити Черкаси
irinaandr85
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:58

Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...

irinaandr85 написав:Я живу в центрі України і я не розумію, навіщо мені світломаскування. Уже бачу, як росіянський літак пролітає декілька областей не помічений, шоб, орієнтуючись по світлу, бомбити Черкаси
За поясненнями що я чув, це все зовсім не від літаків, а від ДРГ, які можуть бути в будь якій області, і будинки, що світяться, дають інформацію, де більше людей. Саме тому світломаскування не розповсюджується на вуличне освітлення
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09

Какой штраф ракете пофиг горит свет или нет бредом страдают
ruslanazza98
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:15

Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...

  Faceless написав:За поясненнями що я чув, це все зовсім не від літаків, а від ДРГ, які можуть бути в будь якій області, і будинки, що світяться, дають інформацію, де більше людей. Саме тому світломаскування не розповсюджується на вуличне освітлення


Так. Так. Саме так.
Investor_K
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